Darıca\'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu

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Olay, saat 23.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.S. ile E.K. ve E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BİR KİŞİ GÖZÜNDEN VURULDU

Tartışma sırasında S.S.'nin tabancayla ateş açması sonucu E.K. gözünden, diğer yaralı E.K. ise ayak bileğinden vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, gözünden vurulan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.