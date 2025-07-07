Datça Açıklarında 22 Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanan lastik bottaki 22 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.30 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.