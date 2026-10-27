Datça'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, park halindeki araçlar su aldı - Son Dakika
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Datça'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, park halindeki araçlar su aldı

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Datça\'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, park halindeki araçlar su aldı
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Datça'da dünden beri süren sağanak bugün de etkisini gösterdi ve İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede park halindeki araçlar su içinde kalırken belediye ekipleri su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Datça'da dünden beri etkili olan sağanak bugün de devam etti. Sağanak nedeniyle İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki yollarda su birikintileri oluştu. Park halindeki araçlar su içinde kalırken, belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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