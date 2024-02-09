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Datça polisinden öğrencilere Hacivat-Karagöz oyunu ile 'Deprem' bilinci eğitimi

MUĞLA - Muğla'nın Datça İlçesinde Datça Emniyet Müdürlüğü polisleri, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları, deprem ve su bilinci eğitimi veriyor.

Datça Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilkokul birinci ve ana sınıfı öğrencilerine, 700 yıllık gölge oyun geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile çocuklar hem eğleniyor, hem de başta trafik kuralları olmak üzere deprem ve su bilinci aşılanıyor.

Minik öğrencilerin polislik mesleğine bakış açısına da olumlu yönde etkilemesi amacıyla Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 18 yıllık polis memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen 'Karagöz Tatbikatta' gölge oyununda, trafik kuralları, deprem ve su bilinci çocuklara anlatılıyor.

Proje çerçevesinde Datça Kabaklar İlkokulunda gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz 'Karagöz tatbikatta' gölge oyunu sonunda Datça Kaymakamı Murat Atıcı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere çocuklara kitapçık dağıttı.