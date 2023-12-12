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Davutoğlu, Bitmez'in Durumu Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Davutoğlu, Bitmez'in Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in hastanedeki durumu hakkında açıklama yaptı. Davutoğlu, Bitmez'in organlarının fonksiyonlarını yerine getirdiğini ancak kalple ilgili sorunun devam ettiğini belirtti. Doktorların durumu kritik olarak değerlendirdiğini söyleyen Davutoğlu, umutlu olduklarını ve Bitmez'in sağlığına kavuşmasını temenni etti.

12.12.2023 - 20:54,
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Son dönemde Gelecek-Saadet Grubu olarak yaptığımız çalışmalarda da her zaman kararlılığını, tecrübesini, bilgisini, donanımını, Meclis çalışmalarına hasretmiş bir arkadaşımız. Meclisimizin ona ihtiyacı var. Elhamdülillah çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Bu güzel bir işaret ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Yarın sabaha kadar inşallah doktorlar hayırlı bir haber verebileceklerini ifade ettiler ama durum kritik şeklini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaştı, bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hasan Bitmez'i ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce Sayın Sağlık Bakanımızın verdiği bilgi durumunda, genel çerçevede bir değişiklik yok. Hepimiz onun için duacıyız. Eminim Türkiye'de de milyonlarca kardeşimiz onun için dua ediyor. Hasan Bey çok tecrübeli, siyasete genç yaşlarda, erken yaşlarda başlamış ve ilkeli bir şekilde sürdürmüş bir arkadaşımız. Son dönemde Gelecek-Saadet Grubu olarak yaptığımız çalışmalarda da her zaman kararlılığını, tecrübesini, bilgisini, donanımını, Meclis çalışmalarına hasretmiş bir arkadaşımız. Meclisimizin ona ihtiyacı var. Tertemiz bir siyasetçi, kararlı, ilkeli duruşuyla bilinen bir siyasetçi. Elhamdülillah çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Bu güzel bir işaret ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Yarın sabaha kadar inşallah doktorlar hayırlı bir haber verebileceklerini ifade ettiler ama durum kritik şeklini sürdürüyor. İnşallah salimen tekrar o kürsüye geri dönecek. Orada hakikatleri, düşündüklerini ifade etmeye devam edecek."

Davutoğlu, Bitmez\'in Durumu Hakkında Açıklama Yaptı
Kaynak: ANKA
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