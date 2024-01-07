Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı bölgede 2 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan minibüsteki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan, dün Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste meydana gelen patlamayı üstlendiklerini duyurdu.
Dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de Şii Hazaraların ağırlıkta olduğu Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste patlama meydana gelmişti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda saldırı gerçekleşmişti.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ, Kabil'deki patlamayı üstlendi: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika