DEAŞ, Kabil\'deki patlamayı üstlendi: 2 ölü, 14 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı bölgede 2 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan minibüsteki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan, dün Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste meydana gelen patlamayı üstlendiklerini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de Şii Hazaraların ağırlıkta olduğu Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste patlama meydana gelmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda saldırı gerçekleşmişti.