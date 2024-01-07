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DEAŞ, Kabil'deki patlamayı üstlendi: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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DEAŞ, Kabil'deki patlamayı üstlendi: 2 ölü, 14 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen minibüsteki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. DEAŞ, sosyal medya üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen birçok saldırı gerçekleşmişti.

DEAŞ, Kabil\'deki patlamayı üstlendi: 2 ölü, 14 yaralı
07.01.2024 - 13:17,
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı bölgede 2 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan minibüsteki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan, dün Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste meydana gelen patlamayı üstlendiklerini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de Şii Hazaraların ağırlıkta olduğu Deşt-i Berçi bölgesinde minibüste patlama meydana gelmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda saldırı gerçekleşmişti.

Kaynak: AA
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