DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

15.04.2026 23:09
Irak'ta DEAŞ ile bağlantılı 9 kişi, Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

IRAK'ta geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi. Sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüpheli için Malatya ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

