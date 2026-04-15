DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

IRAK'ta geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi. Sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüpheli için Malatya ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.