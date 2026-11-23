Delta Air Lines, ABD'de 2 binden fazla uçuşu iptal etti veya ertelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Delta Air Lines, pazar günü ABD genelinde 2.000'den fazla uçuşunu ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı. Gecikmelerin, şirketin ağırlık ve denge otomasyon sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.
LOS ANGELES, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines, yaşadığı teknik sorun nedeniyle pazar günü ABD genelinde 2.000'den fazla uçuşunu ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.
Gecikmelerin, şirketin ağırlık ve denge otomasyon sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?