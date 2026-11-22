(MARDİN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını, tarımda kullanılan elektriğin ucuzlatılmasını ve çiftçilerin borç faizlerinin silinmesini isteyerek, "Çiftçi durursa ülke aç kalır" dedi.

Hatimoğulları, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" programı kapsamında Özgürlük Meydanı'ndaki halk kürsüsü ve çiftçi eylemine katıldı. Programda konuşan Hatimoğulları, çiftçilerin, işçilerin, emekçilerin ve üreticilerin ekonomik sorunlarına dikkati çekerek hükümete seslendi.