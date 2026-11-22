DEM Eş Başkanı Hatimoğulları Mardin Kızıltepe'de mazot vergilerinin kaldırılmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Partili Hatimoğulları, Kızıltepe'de mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını, tarım elektriğinin ucuzlatılmasını ve borç faizlerinin silinmesini istedi. Hatimoğulları, ekimde mazotun litre fiyatının 56 liradan 97,90'a çıktığını belirterek 'Çiftçi durursa ülke aç kalır' dedi.
(MARDİN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını, tarımda kullanılan elektriğin ucuzlatılmasını ve çiftçilerin borç faizlerinin silinmesini isteyerek, "Çiftçi durursa ülke aç kalır" dedi.
Hatimoğulları, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" programı kapsamında Özgürlük Meydanı'ndaki halk kürsüsü ve çiftçi eylemine katıldı. Programda konuşan Hatimoğulları, çiftçilerin, işçilerin, emekçilerin ve üreticilerin ekonomik sorunlarına dikkati çekerek hükümete seslendi.
Kızıltepe'de çiftçiler, üreticiler, köylüler, esnaf ve emeklilerle bir araya geldiklerini belirten Hatimoğulları, yaşanan ekonomik sıkıntıları, "Bir dokun, bin ah işit, bin ah. Bıçak kemiği deldi geçti. Eskiden bu sorunları anlatmak için derdik ki, 'bıçak kemikte'. Vallahi kemiği de deldi geçti. Vallahi şu an bıçak ilikte, bıçak ilikte. Artık yeter diyor çiftçi. Yeter diyor işçiler, emekçiler, yoksullar. Yeter bu kadar hayat pahalılığı" sözleriyle anlattı.
Kızıltepe Ovası'nın kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'nin en bereketli merkezlerinden olduğunu ancak artan maliyetler nedeniyle üreticilerin üretim yapamadığını ifade eden Hatimoğulları, mazot fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerini paylaşan Hatimoğulları, "Ekim ayında mazotun litre fiyatı 56 liraydı, şimdi 97,90 lira. Yani yüzde 73,4 artmış. Peki, üreticinin ürettiği ürünler yüzde 70 artıyor mu? Mesela siz tütün üretiyorsunuz. Size karı artıyor mu? Artmıyor. Maliyetini bile çıkaramıyorsunuz" dedi.
Mardin'deki çiftçilerin yanı sıra Mazıdağı'ndaki mısır üreticilerinin de yaşadıkları sorunlara tepki gösterdiğini belirten Hatimoğulları, hükümetin üreticilerin taleplerini duyması ve çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.
"TÜTÜNÜN MALİYETİNİ BİLE ÇIKARAMIYORUZ"
Tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Hatimoğulları, meydanda konuşan Kızıltepeli bir kadın tütün emekçisinin sözlerini aktardı. Hatimoğulları, kadın üreticinin, "Bizim temel geçim kaynağımız tütün ama tütünün maliyetini çıkaramıyoruz" dediğini belirterek, tütün üreticilerinin kota uygulamasından ve satışlarına getirilen kurallardan da şikayetçi olduğunu söyledi.
Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki üreticilerin en önemli sorunlarından birinin de Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) olduğunu ifade eden Hatimoğulları, elektrik şebekelerinin ve trafoların yenilenmediğini, özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.
Hatimoğulları, "1950 model trafolar artan nüfusa yetmiyor. Çıkan yangınları, geçen sene çıkan yangınları hatırlayacaksınız. O yangınların çıkmasının sebebi neydi? Elektrik direkleri eski model, yenilenmemiş. Dayanıklı değil, kabloların tadilatı yapılmıyor. Daha da beteri özellikle Mardin'in sıcağında bazen günde 8-10 saat elektrik kesintisi oluyor. Peki, o çiftçi nasıl sulamasını yapsın? Peki, o yurttaş nasıl evinde kesik elektrikle yaşayabilsin?" diye konuştu.
Çiftçilerin mazot ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesini istediğini belirten Hatimoğulları, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, tarımsal üretimde kullanılan elektriğin daha ucuz sağlanması gerektiğini dile getirdi.
"GAP PROJESİ 50 YILDIR GÜNDEMDE AMA SULAMA SUYU GELEMEDİ"
Bölgedeki üreticilerin bir diğer önemli sorununun sulama olduğunu ifade eden Hatimoğulları, GAP Projesi'nin 50 yıldır gündemde olmasına rağmen sulama suyunun Mardin ve Kızıltepe'ye yeterince ulaştırılamadığını söyledi.
Üreticilerin sondaj yoluyla çıkardıkları suyla tarlalarını sulamak zorunda kaldıklarını belirten Hatimoğulları, bunun hem doğal dengeyi bozduğunu hem de elektrik maliyetleri nedeniyle üretim giderlerini artırdığını kaydetti.
Hatimoğulları, çiftçilerin traktörlerle gerçekleştirdiği eylemin yalnızca üreticilerin sorunlarına yönelik olmadığını belirterek, "Baktığınızda bir makine görürsünüz sadece, bir demir görürsünüz, değil mi? Ama hayır. Bunun anlamı çok daha fazla. Çiftçi bu olmasa üretim yapamıyor. Bu üretimin en önemli araçlarından biri ama aynı zamanda bunu kullanan üretici kardeşlerimin alın teri. O döktüğü alın teridir bu traktörlerin üzerindeki. O üreticinin, o tarım işçisinin duygusudur, ruhudur, fikridir, çocuklarının geleceğidir, ekmek teknesidir. Ama bunlar mazot olmadan çalışmıyor" diye konuştu.
"2027 BÜTÇESİNDE EMEKLİ YOK, İŞÇİ YOK, ÇİFTÇİ YOK"
Tülay Hatimoğulları, 2027 yılı bütçe görüşmelerine de değinerek, bütçenin emekçilerin, yoksulların, çiftçilerin ve üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını savundu. Meydanda konuşan bir çiftçi ve emeklinin sözlerini aktaran Hatimoğulları, "Bu bütçe görüşülüyor evet ama bu bütçenin içinde emekli yok, işçi yok, yoksul yok, çocuklar yok, Mardinliler yok, Kızıltepeli işçi yok, çiftçi yok, yok da yok. Kim var biliyor musunuz? Foncular var, foncular. O bir avuç hırsız var. Bütün bütçe onların karı için. Bütün bütçeyi onlara seferber ettiler" ifadelerini kullandı.
Bütçe çeklifinde tarımsal destekler için 235 milyar lira ayrıldığını, bu desteğin çiftçilere 2028 yılında ödeneceğini belirten Hatimoğulları, desteklerin zamanında verilmesi gerektiğini söyledi.
Hatimoğulları, "Madem sadaka usulü küçücük pay ayırıyorsun, bari onu vaktinde ver kardeşim. Bari vaktinde ver ki işe yarasın. Şimdi ayırdığın parayı bu sene vermeyip gelecek sene verirsen zaten onun bu yüksek enflasyon karşısında değeri kalmıyor ki" dedi.
Dekar başına verilen tarımsal desteğin geçen yıl 310 lira olduğunu, bu yıl 367 liraya çıkarıldığını belirten Hatimoğulları, artışın yalnızca 57 lira olduğunu ifade ederek, "57 TL tarım desteği, tarım üretiminde destek payı, bir dekar başına 57 TL artırmışlar. Ya vicdansızlığın daniskası bu. Ya bu bir dalga geçme, bu bir alay etme ya, başka bir şey değil inanın" diye konuştu.
Tarımın 86 milyon yurttaşın gıda ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Hatimoğulları, "Bugün çiftçiler üretmezse 86 milyon insan aç kalır. Bugün çiftçi hakkını talep ederken, 'Maliyetleri düşürün ki ben doğru düzgün üretim yapabileyim' derken çiftçi sadece kendi için yapmıyor ki bunu. Bugün bu yapılan eylem, 86 milyon yurttaşımızın ucuz gıdaya ulaşabilmesi için, ucuz patates, ucuz patlıcan, ucuz mercimek tüketebilmesi için de bir eylemdir" dedi.
ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI
"Ekmek, Barış ve Adalet" kampanyası kapsamında Kızıltepe'de olduklarını belirten Hatimoğulları, çiftçilere yönelik taleplerini şöyle sıraladı:
"Tarımsal destekler gelecek yıla bırakılmadan zamanında ödenmeli. Mazot üzerindeki ÖTV ve KDV başta olmak üzere bütün vergi yükü kaldırılmalı, çiftçiye ucuz mazot sağlanmalı. Mardin ve Diyarbakır'da DEDAŞ kapsamındaki elektrik şebekeleri yenilenmeli, tarımsal üretimde kullanılan elektrik ucuzlatılmalı. Gübre ve yem gibi temel üretim giderleri ciddi biçimde desteklenmeli. Ürün alım fiyatları, üretim maliyetleri ve çiftçilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak belirlenmeli; üretici enflasyona ezdirilmemeli. Çiftçilerin vergi ve kredi borçlarının faizleri silinmeli, ana para üreticilerin ödeme planlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmalı."
Çiftçilerin borç yükünden kurtarılması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Vergi borçları, kredi borçları, faiz yükü... Biz bunu Meclis'te defalarca gündeme getirdik. Burada Mardinlilerin huzurunda bir kez daha dile getiriyoruz. Bütün borçların faizleri silinmeli. Ana para, çiftçinin, üreticinin planlamasına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmalı. Üreticiler ve çiftçiler güçlendirilmeli. Şu bilinsin ki çiftçi durursa ülke aç kalır" dedi.
"SİLAHA DEĞİL, HALKA, EKMEĞE, İŞE, AŞA BÜTÇE AYIRIN"
Türkiye'nin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nden geçtiğini anımsatan Hatimoğulları, iki yıldır silahların susması; barışın, siyasetin, hukukun ve adaletin konuşulması için mücadele yürütüldüğünü söyledi.
Buna rağmen silahlanma ve savunmaya ayrılan bütçenin çiftçilere ayrılan bütçeyi onlarca kat aştığını savunan Hatimoğulları, hükümete, "Barışın konuşulduğu bu dönemde silaha, İHA'ya, SİHA'ya, mermiye para ayırmayın. Halka, ekmeğe, işe, aşa, kadınlara, çocuklara bütçe ayırın. Bu çağrıyı burada bir kez daha yineliyorum" dedi.
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