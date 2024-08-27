DEM Parti 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde miting düzenleyecek

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(DİYARBAKIR) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Diyarbakır, İzmir ve Van'da miting düzenleyeceklerini açıkladı.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü Deklarasyonu'nu, düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 1 Eylül günü, Diyarbakır, İzmir ve Van olmak üzere 3 ilde mitingler düzenleneceklerini söyledi.

Mitinglere ilişkin hazırlık çalışmalarının davam ettiğini aktaran Eren, " Türkiye'de birçok alanda adaletsizlikler devam ediyor. Her bir adaletsizlik yeni bir adaletsizliğe yol açıyor. Bu durum ise şiddeti tetikleyen unsurlardan biri haline geliyor. Türkiye'de çoklu krizler yaşanıyor. Toplumsal, siyasal, ekonomik ve adalet krizi devam ediyor. Toplumun demokratik değerleri her gün bir parça olacak şekilde budanıyor. Savaş politikalarını yürürlüğe koyan iktidarın yaratmış olduğu çoklu krizlere karşı 1 Eylül'de alanlarda olmalıyız. Kimliğimize, değerlerimize sahip çıkmak için halaylarımızla, zılgıtlarımızla alanlarda olmak zorundayız. Bu ülkedeki adaletsizliğe karşı, savaşa karşı bütün sivil toplum örgütleriyle barıştan yana alanlarda güçlü durmaya, haksızlıklara karşı seslerini duyurmaya çağırıyoruz" dedi.