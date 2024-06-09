DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de kayyuma karşı miting yapacak - Son Dakika
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de kayyuma karşı miting yapacak

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Haziran'da Hakkari'de, 14 Haziran'da da Mersin'de kayyuma karşı miting yapacaklarını belirterek, Türkiye'deki tüm duyarlı yurttaşlara birlikte itiraz etme çağrısı yapıyor.

09.06.2024 11:55  Güncelleme: 14:29
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(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Haziran'da Hakkari'de, 14 Haziran'da da Mersin'de kayyuma karşı miting yapacaklarını belirterek, "Kayyum rejiminin bu son çırpınışlarına birlikte 'dur' demek için Türkiye'deki tüm duyarlı yurttaşlara birlikte itiraz etme çağrısı yapıyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkisini sürdürdü.

"Başta Kürtler olmak üzere işletilen bu hukukun adı nedir? Artık bu hukukun adı konulmalı. Kanunu değil, hukuku konuşturduk derken hangi hukuku konuşturuyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı?" diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Doğan, 13 Haziran'da Hakkari'de, 14 Haziran'da da Mersin'de Akdeniz Belediyesi önünde miting yapacaklarını açıkladı.

"Hakkari'de yapılan Kepez'de yapılmıyor"

"Düşman ceza hukuku uygulanıyor adeta. Hakkari'de yapılan Kepez'de yapılmıyor. Kepez'de yapılan Hakkari'de yapılmıyor" diyen Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar yerine kayyum atanan belediye eş başkanımızla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialardan verilmiş bir ceza bulunmamaktadır. YSK, Mehmet Sıddık Akış'ın aday olmasının yönünde herhangi bir hukuki engel bulmuyor ama başkan olmasını istemeyenler var. Yargı yalnızca siyasallaşmıyor, yargı artık tek bir siyasi partinin lehine kararlar alan doğrudan bir araca dönüşmüş durumda ne yazık ki.

"Hakkari halkının iradesine sahip çıkalım"

Sıddık Akış'ın tek bir suçu var o da Kürt ve seçilmiş olmak. Hakkari kayyum atandıktan sonra askerin şehre indiği ve milletvekillerimize, Hakkari halkına görüntülerde postalların göründüğü bir şehir. Bu siyasi darbe değilde nedir? Adalete ve eşitliğe karşı bir darbedir. Kayyum rejiminin bu son çırpınışlarına birlikte dur demek için Türkiye'deki tüm duyarlı yurttaşlara birlikte itiraz etme çağrısı yapıyoruz. Günlerdir Hakkarililer nöbet tutuyor. Biz de Hakkari'de buluşalım, Hakkari halkının iradesine sahip çıkalım. Saat 15.00'da büyük bir miting yapalım. Hepinizi Hakkari merkezde buluşmaya davet ediyorum. Bu rejime hayır demenin bir yurttaşlık görevi olduğunu, her birimizin kendi irademize sahip çıkma sorumluluğu olduğunu unutmayalım. 14 Haziran saat 19.00'da da Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin önünde buluşacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de kayyuma karşı miting yapacak - Son Dakika

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