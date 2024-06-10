DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu tutuklandı - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu tutuklandı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık\'ın oğlu tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Ankara'da bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı. Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

10.06.2024 22:15
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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