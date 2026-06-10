DEM Parti'den İran'daki İdamlara Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den İran'daki İdamlara Tepki

10.06.2026 16:44
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DEM Parti MYK, İran'da idam edilen Kürt gençlerle ilgili kınama ve uluslararası çağrı yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti MYK, İran'da Kürt gençleri Ramin Zelleh ve Karim Maroufpour'un idam edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, İran rejiminin siyasi idamlarla muhalefeti tasfiye etmeye çalıştığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunuldu.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İran'da Kürt gençleri Ramin Zelleh ve Karim Maroufpour'un idam edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İran yönetiminin insan haklarını ve yaşam hakkını ihlal eden uygulamalarına yenilerini eklediği belirtilerek, son olarak iki Kürt gencin "hiçbir hukuki dayanağı olmayan çevrim içi duruşmalarla" idam edildiği ifade edildi.

DEM Parti MYK'nın açıklaması şöyle:

"İran rejimi, evrensel insan haklarını, yaşam hakkını ve halkların özgürlük taleplerini yok sayan uygulamalarına her gün bir yenisini eklemektedir. Son olarak Kürt gençleri Ramin Zelleh ve Karim Maroufpour'un hiçbir hukuki dayanağı olmayan çevrim içi (online) duruşmalarla, adil yargılanma hakkından tamamen mahrum bırakılarak Nakadeh Cezaevinde idam edilmelerini büyük bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

İran rejimi, bölgesel çatışmaları ve savaş iklimini bir fırsat bilerek içerideki muhalefeti eşine az rastlanır bir hızla tasfiye etmektedir. Sadece son üç ayda; 16 yıldır hapiste olan Kürt siyasetçi Saman Mohammadi Khiareh, gizlice asılan Beluç genci Abduljalil Shahbakhsh ve Ocak 2026 protestolarına katıldığı için işkenceyle alınan itiraflarla katledilen 19 yaşındaki güreşçi Saleh Mohammadi başta olmak üzere onlarca devrimci, aydın ve genç idam edilmiştir.

İran rejiminin Kürt, Beluç, Azeri, Arap, Fars demeden toplumun tüm muhalif kesimlerini orantısız bir şekilde hedef alan bu topyekün saldırısı ülkede demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesi yürüten halkları sindirme, korkutma ve teslim alma politikasının bir sonucudur. İşkence odalarında kurulan ve birkaç dakika süren 'hızlandırılmış' düzmece mahkemelerle gençleri idama mahkum eden bu karanlık zihniyet, halkların özgürlük taleplerini asla boğamayacaktır. Tarih buna şahittir.

Yaşam hakkı mutlak ve kutsaldır; hiçbir siyasi rejim ya da ideoloji tarafından gasp edilemez. Bugün dünyada 'siyasi idam' denilince akla gelen ilk rejimlerden biri olan İran rejimi; kadını, genci, sanatçısı, aktivisti ve ezilen halklardan her kesimi ölüm cezalarıyla terbiye edebileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir. Jina Amini'nin katledilmesinin ardından yükselen 'Jin, Jiyan, Azadi' şiarı, bu köhnemiş idam rejimine karşı halkların en net cevabı olmuştur. Ramin Zelleh, Karim Maroufpour ve asılan tüm canlarımızın kaybı bu direniş kararlılığını eksiltmeyecek, aksine rejim karşıtı meşru mücadeleyi ve haklı öfkeyi daha da büyütecektir.

DEM Parti olarak; Ramin Zelleh, Karim Maroufpour, Saman Mohammadi Khiareh ve muhalif kimlikleri nedeniyle idam edilen tüm devrimci, özgürlükçü tutsakları saygıyla anıyor; ailelerine ve tüm yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz. İran rejiminin bu vahşi idam kararlarını ve siyasi katliamlarını en sert biçimde kınıyoruz.

Başta Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri olmak üzere tüm demokratik kamuoyunu, İran'ın bölgesel krizleri bahane ederek hızlandırdığı bu hukuksuz infazlara karşı daha güçlü, somut ve caydırıcı adımlar atmaya çağırıyoruz.

İdam ceza değil, devlet eliyle işlenen siyasi bir cinayettir. Coğrafyamızda ve tüm dünyada idamlar son bulana, her kimlik ve inanç özgürleşene kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den İran'daki İdamlara Tepki - Son Dakika

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