DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki: Mardin'de Grup Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
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DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki: Mardin'de Grup Toplantısı Yapılacak

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla yarın Mardin'de grup toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı. Milletvekilleri bu hafta TBMM Genel Kurulu'na katılmayacak.

04.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:42
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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması üzerine DEM Parti grup toplantısının yarın saat 13.00'te Mardin'de yapılacağını açıkladı. DEM Parti milletvekilleri, bu hafta TBMM Genel Kurulu'na ve bütçe görüşmelerine katılmayacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün önce Batman ardından Mardin'e gidecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kılıç Koçyiğit, partisinin kayyum atamalarıyla ilgili aldığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararlarını açıkladı.

DEM Parti Grup Toplantısı Mardin'de yapılacak

Kılıç Koçyiğit'in verdiği bilgiye göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün önce Batman'a daha sonra Mardin'e gidecek. DEM Parti grup toplantısı, yarın saat 13.00'te Mardin'de yapılacak. DEM Parti milletvekilleri, bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmelerine ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacak. Kılıç Koçyiğit, milletvekili, MYK ve PM üyeleri, il-ilçe örgütleri, belediye eş başkanları ve halklar beraber meydanlarda olacaklarını söyledi.

Kılıç Koçyiğit,  sonuna kadar belediyeleri savunacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"'Bugün değilse ne zaman' sorusunun her bir yurttaşın kendisine sormasını istiyoruz"

"Bize, Türkiye'nin dört bir yanına bu hukuksuzluğu dayatan iktidara, demokrasiye yönelik darbeye karşı, aydınlara, yazarlara, sanatçılara, STK'lara, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere her çevreye çağrı yapıyoruz. Gelin, bugün yan yana duralım. Gelin, darbeye karşı direnelim, mücadele edelim. Ülkenin büyük bir karanlığa gitmesine ve antidemokratik uygulamaların yerleşmesine ve kalıcılaşmasına seyirci kalmayalım. 'Bugün değilse ne zaman' sorusunun her bir yurttaşın, her vicdan sahibi insanın kendisine sormasını istiyoruz. Her yerde halkımızla beraber olacağız. Esenyurt, Hakkari, Batman, Mardin, Halfeti için de mücadele edeceğimizi ve bütün bu belediyeleri de geri alıncaya kadar da sözümüzü söyleyeceğiz."

(SÜRECEK)

DEM Parti\'den Kayyum Atamalarına Tepki: Mardin\'de Grup Toplantısı Yapılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki: Mardin'de Grup Toplantısı Yapılacak - Son Dakika

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