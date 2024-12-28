DEM Parti'den Öcalan Görüşmesi

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği hakkındaki bilgi ve değerlendirmelerin heyet tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bu sabah saat 11.00 sıralarında İmralı Adası'na gitti. DEM Parti, heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeye ilişkin akşam saatlerinde bir açıklama yayınladı. Partiden yapılan açıklama şöyle:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetimiz bugün İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür.

Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır."