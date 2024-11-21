Dem Parti\'den Yeniden Refah\'a Ziyaret...Hatimoğulları: "Kayyum Atamalarına İlişkin Ortak Görüş İçindeyiz"

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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Kayyum atamaları konusunda ortak görüş içinde olduklarını belirten Hatimoğulları, konuyla ilgili verdikleri kanun teklifine siyasi partilerden destek istedi. Hatimoğulları, eski ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ile MHP lideri Bahçeli görüşmesine ilişkin "Bu konuda kendileri kiminle nasıl görüşme yapıyor ve nasıl planladıklarına dair bilgi sahibi değiliz. Bu çorbada herkesin tuzu olmalı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doğan Bekin ve partililer karşıladı. Erbakan, makam odasının bulunduğu katta karşıladığı Hatimoğulları ve Bakırhan ile yaklaşık 1,5 saat görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

"Görüşmemizde pozitif mesajlar ortaya çıktı"

Fatih Erbakan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Hatimoğulları, gündemdeki gelişmeler ve kayyum atamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek şöyle şunları söyledi:

"Kayyumlara ilişkin görüşmemizde oldukça pozitif mesajlar ortaya çıktı. Daha önce Sayın Başkan'ın vermiş olduğu demeçlerde de olduğu gibi kayyumun Türkiye demokrasisine verdiği büyük zararları değerlendirdik. Kayyum bir rejim olmaya hızla gidiyor. Belediyelere dönük atanan kayyumların sadece belediyelerle sınırlı olmadığını, Türkiye'de mevcut olan iktidara biat etmeyen her kesime, her yapıya doğru kayyum atanan bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye'de son seçimlerde bizler kayyum atanmayacağına dair büyük umutlar besledik. Biz buradan bir kez daha Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz, kayyum, antidemokratiktir, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir. Kayyum bir siyasi darbedir. Darbe sadece postalla, tankla, topla yapılmaz."

Hatimoğulları, kayyumlara ilişkin partisinin Meclis'e kanun teklifi verdiğini de belirterek, "Bu konuda parlamentoda iktidar ve ortağı dışındaki bütün siyasi partilerin anlaşmış olduğu kayyuma karşı bir kanun teklifi söz konusu. Biz parlamentodaki 600 milletvekiline seslenmek istiyoruz. Bu kanun teklifine hangi partinin mensubu olursanız olun demokrasinin yaşatılması için destek verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Türkiye'deki diğer sorunları da içeren çeşitli görüş alışverişinde bulunduk"

Hatimoğulları görüşmeye ilişkin ise "Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesiyle ilgili atılabilecek adımları istişare ettik. Bizler Türkiye'de Kürt sorununun barışcıl, demokratik yöntemlerle çözülmesinin Türkiye barışına, Orta Doğu barışına sağlayacağı katkıları ifade ettik. Bugün Türk ve Kürt kardeştir. Türklerin kadim kardeşliği her fırsatta kendini ortaya koymuştur. Burada partimizin eş başkanımız ve Sayın Erbakan'ın ve geçmiş dönemde hocamız Erbakan'ın Kürt sorununa dair ortaya koyduğu çözüme dair tarihin iyi sayfalarını da anımsadık.

Kürt sorununu çözebiliriz, demokratik zeminde çözebiliriz. Türkiye'deki sivil toplumla birlikte, siyasi partilerle çözebiliriz. Biz bugün bu çerçevede Türkiye'deki diğer sorunları da içeren çeşitli görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Erbakan: "Süreç işletilecekse seçilmiş belediye başkanıyla ilgili yargı kararı omalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, kayyumların atanmasıyla ilgili Refah Partisi olarak fikirlerini paylaştıklarını" ifade ederek, "Bu konuda hem fikir olduğumuz ortaya çıktı. Bu süreç işletilecekse seçilmiş belediye başkanıyla ilgili mutlaka kesinleşmiş bir hüküm, mahkeme kararının olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir hüküm olsa dahi belediye başkanı görevinden alındığı zaman yerine belediye meclisinden yeni bir belediye başkanı seçilmesinin uygun olacağını ifade ettik. Kayyum atamasının millet iradesine atanmış olan bir adım olduğunu ifade ettik. Milletin iradesine sahip çıkılmış ve millet tarafından seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin yeni bir belediye başkanı seçmesinin uygun olacağını ifade ettik" dedi.

Erbakan, "Güneydoğu'da yaşayan Kürt kardeşlerimizin sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunduk. Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesi, taleplerinin yerine getirilmesiyle ilgili her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Rahmetli Erbakan hocamız yıllar önce bunu ifade etmişti. 85 milyon vatandaşımızın kardeşliğini yasalar önünde eşit olmasını yargıda adaletin, yönetimde adaletin Türkiye'de sağlanmasını istediğimizi, bunun için gayret gösterdiğimizi kendilerine ifade ettik" diye konuştu.

"Yol haritası açıklanmış değil, bizler de bilmemekteyiz"

Hatimoğuları ve Erbakan, basın açıklamasının ardından gazetecilerin soruları yanıtladı. Hatimoğulları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile fikir ayrılığı olmadığı" açıklamasının anımsatılması üzerine "Bu konuda bir yol haritası açıklanmış değil. Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'den bu yana sürdürdüğü süreç var. Grup toplantıları başta olmak üzere yazılan çeşitli açıklamalar var. Cumhur İttifakı bu konuda hemfikir olduğunu söyledi ama biz hangi konuda hemfikir olduklarını, neyi planladıklarına dair bilgi sahibi değiliz. Kamuoyu bu konuda aydınlatılmış değil, bizler de DEM Parti olarak bilmemekteyiz. Hatta grup toplantımızda da yaptığımız açıklamalarda da şu çağrıda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı bu sürece dair gerek Türkiye kamuoyunu ve bizleri bilgilendirmelidir. Bu konuda ne düşündüklerine dair yürütme mercisinden henüz bir açıklama gelmiş değil. Yürütme mercisinden bizler bir açıklama beklemekteyiz bu konuyla ilgili" dedi.

"Ufuk Uras, Bahçeli görüşmesi"

Ufuk Uras ile Bahçeli görüşmesine ilişkin de Hatimoğulları şunları söyledi:

"Bu konuda kendileri kiminle nasıl görüşme yapıyor ve nasıl planladıklarına dair bilgi sahibi değiliz. Bizler bu sürecin bütün Türkiye kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesi ve şeffaf biçimde yürütülmesine gerektiğine dair vurgumuzu yinelemek isteriz. Bu görüşmelerin ardını getirecekler mi? Elbetteki Türkiye'de aydınların, yazarların, akademisyenlerin, barış yanlısı her kesimin bu konuda oynayacağı bir rol var. Bu çorbada herkesin bir tuzu olmalı. Türkiye'de siyasi partiler dışında bütün demokrasi güçlerinin, sivil toplum örgütlerinin, akademi dünyasının aydın, yazar, sanatçıların her kesimin bu konuya elbette katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Buradan da bu kesimlere çağrımızı yinelemek isterim."

Öcalana'a görüş yasağı

Hatimoğulları, İmralı cezaevinde bulunan terör örgütü Abdullah Öcalan'ın 6 ay avukat görüş yasağına ilişkin de "Tecride dair yasak kalkmadı. Sadece süresi uzatılıyor. Bu uygulamada o sürenin uzatılmasının bir parçası. Bununla ilgili bütün hukuki süreci işletiyoruz. Bu alandaki hukuki mücadelemiz kesintiye uğramadı. Bu son verilen 6 aylık görüşmeme cezasına dair de hukuki ve siyasi çözümlerin aranması ve zorlanmasıyla ilgili adımlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

"Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor"

Fatih Erbakan da "Bahçeli ile Ufuk Uras görüşmesine" ilişkin, "Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini, herhangi bir adım atılacaksa bir çözüme ulaşılacaksa muhatap olarak da meşru siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, bölgedeki kanaat önderlerinin muhatap alınması gerektiğini ifade ettik. Çözümle ilgili de Türkiye'nin ülkesiyle milletiyle helal getirmeyecek şekilde adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.