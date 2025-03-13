Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Gündüz: "Chp'nin Demokratikleşme Paketi Kapsamlıydı, CHP Üzerine Düşen Sorumluluğu Yapmaya Hazır" - Son Dakika
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Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Gündüz: "Chp'nin Demokratikleşme Paketi Kapsamlıydı, CHP Üzerine Düşen Sorumluluğu Yapmaya Hazır"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, partinin ikinci tur siyasi parti ziyaretlerine ilişkin olarak, "CHP'nin demokratikleşme paketini çok olumlu bulduk. Çok kapsamlıydı, sadece 3-5 kişinin komisyon olarak bir araya geldiği değil, her başlık üzerinden ayrı ayrı akademisyenlerin, kendi alanında uzman kişilerin bir araya gelip çalışma yürüttüğü bir paket. CHP'nin bu sürece olumlu baktığını, samimi yaklaştığını, üzerine düşen görev sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu söyleyebilirim" dedi. Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin kritik olacağını belirtti.

13.03.2025 16:15
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Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, partinin ikinci tur siyasi parti ziyaretlerine ilişkin olarak, "CHP'nin demokratikleşme paketini çok olumlu bulduk. Çok kapsamlıydı, sadece 3-5 kişinin komisyon olarak bir araya geldiği değil, her başlık üzerinden ayrı ayrı akademisyenlerin, kendi alanında uzman kişilerin bir araya gelip çalışma yürüttüğü bir paket. CHP'nin bu sürece olumlu baktığını, samimi yaklaştığını, üzerine düşen görev sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu söyleyebilirim" dedi. Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin kritik olacağını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan beraberinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyetle birlikte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin altı siyasi partiyi ziyaret etti.

ANKA Haber Ajansı'na ziyaretleri değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz, "DEM Parti olarak görev ve sorumluluklarımızdan biri bunu toplumun bütün kesimleriyle paylaşmak ve Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında herkesin kendi üzerine düşen görev ve sorumluluğu yapması gerektiği noktasında görüşmeler yapmaktı" dedi.

"Öcalan'ın çağrı metni dışında kalan tartışmalar aktarılacak"

Gündüz, "Bu buluşmalar, bu toplantıların asıl amacı hem eş genel başkanlarımızın İmralı'da sayın Öcalan'ın çağrısı ve orada dört saat süren görüşmenin aslında biraz daha metnin dışında kalan yürütülen tartışmaların aktarılması" diye konuştu.

Siyasi partiler iktidarın özellikle biraz tutuk kaldığına dair değerlendirmeler yaptı

Gündüz, şimdiye kadar yapılan altı siyasi parti ziyaretinde yapılan görüşmelerde partilerin tutumunun "çok olumlu" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sürecin nereye evrileceğinin, ne ve nasıl olacağına dair bir merak vardı. Sorular sordular. Ayrıca yaptığımız bütün görüşmelerde ortak bir şey vardı. Herkes bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini, bunun partiler üstü, Türkiye, Orta Doğu ve dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğunu ve kendi içimizde gerek Meclis'te komisyon kurarak gerek dışarıda yapabileceklerimizle bu süreci halka anlatarak çözmemiz gerektiği noktasında bir hemfikirlik ve ortaklaşma vardı. Herkes bu sorunun çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından üzerine düşen görev, sorumluluk neyse yapmaya hazır. Ancak iktidarın biraz tutuk kaldığına dair değerlendirmeler vardı. Genel olarak partilerin neredeyse hepsinde iktidarın bu süreci sahiplenme, topluma mal etme noktasında hala olması gereken düzeyde olmadığı konusunda bir görüş vardı diyebilirim."

"Aslında başlayan bir süreç yok, silahların bırakılması yönünde bir çağrı var"

Yürütülen görüşmeleri "Aslında başlayan bir süreç yok, silahların bırakılması yönünde bir çağrı var" şeklinde değerlendirdiklerini söyleyen Gündüz, "Artık bu sorunun silahla çözülmeyeceği, demokratik siyaset alanının genişletilmesi gerektiğine dönük bir çağrı var. Bizim bu süreci olması gereken düzeye evriltmek için aslında bir noktada yürüttüğümüz çalışma bu. Bunun bize kaybettireceği bir şey olmayacak, bunun farkındayız. Çünkü bu kadar siyaset yürüten muhalif kesimlerin hepsini neredeyse olumsuz etkileyen bir sürecin içerisindeyken buradan bir çıkış hep birlikte yakalayabiliriz noktasındayız" diye konuştu.

Siyasi parti ve toplumun farklı kesimlerinin açıklamaları, iktidarı bu sorunun demokratik çözümüne 'mecbur bırakacaktır'

Gündüz, süreci şeffaf yürüteceklerine dikkati çekerek "Endişeler, kaygılar varsa bunu hep beraber gidereceğiz. İşte bu parti ziyaretlerinden sonra yapılan açıklamalar ve toplumun farklı kesimlerinin yine süreci destekleyen açıklamaları bir noktada iktidarı da bu sorunun demokratik çözümüne 'mecbur bırakacaktır' diye düşünüyoruz" dedi.

"Erdoğan'la yapılacak görüşmenin ardından somut adımların atılacağını ya da sürecin daha hızlanacağını düşünüyorum"

Siyasi parti görüşmelerinin ardından DEM Parti'nin henüz net bir takvimi olmadığını söyleyen Gündüz, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz PKK silah bırakma noktasında kongre toplaması gerektiğini söyledi ve buna dair sayın Öcalan'ın bu süreci yürütmesi açısından yöntemin belirlenmesini belirtti. Yani biraz bu durum orayı ilgilendiriyor. Heyetin yeniden İmralı'ya gitmesi oradan nasıl bir kanal açılır bilmiyoruz. Bunun bir takvimi yok. Bizim de bilgimiz yok. Ama beklentimiz şu. Biz bir yandan bu çalışmaları yürütürken, bir yandan heyetimiz sayın Erdoğan'la görüşecek. Hemen bunların akabinde koşulların oluşması açısından biraz daha pratik, somut adımların atılmasını bekliyoruz. Çünkü işin gereği bu. Somut koşullar ve bir yöntem oluşturulmalı ki bu süreç daha hızlı ilerleyebilsin. Bunun dışında herhangi bir engel yok. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Belki bir takvim yoktur önümüzde ama bundan sonraki adım budur."

Gündüz, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin süreci hızlandırabileceğini düşündüğünü söyleyerek "Benim bireysel görüşüm ama beklenti de biraz bu yönlü. Sonuçta sayın Erdoğan, bütün siyasi partiler ziyaret edildi, heyet sürekli gidip geliyor İmralı'ya, bazı adımlar atıldı. Şimdi burada Sayın Erdoğan'la yapılacak görüşme tabii ki kritiktir. Çünkü ilk defa birebir Sayın Erdoğan'la bir temas olacak. Onun sonrasında daha somut adımların atılacağını ya da sürecin daha hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden randevu istendi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğündeki heyetin 17 Mart'ta AK Parti ve MHP ile görüşmesinin ardından DEM Parti'nin açıkladığı siyasi parti ziyaret programı bitecek. DEM Parti'nin başka siyasi partilerden randevu alıp almadığına ilişkin Gündüz, şöyle açıkladı:

"İki eş genel başkanımızın da Ankara'da olduğu tarihe göre randevu isteyebiliyoruz. Biliyorsunuz bir de Nevruz programı başlıyor. Çok yoğun bir süreçteyiz. Yeniden Refah'tan ayın 15'i için randevu istedik. Henüz dönüş yapmadılar, onlara uygun olmayabilir tabii ki o tarih. Bir de Ramazan ayı… Her partinin ayrı yoğunluğu var. Onlardan dönüş bekliyoruz, görüşeceğiz. Ama HÜDA PAR, İYİ Parti ve diğer partilerden herhangi bir randevu talebinde bulunmadık. Şu anda en azından öyle bir talebimiz yok. Ama ilerleyen zamanlarda değerlendirebiliriz. Fakat şu anda sadece Meclis'te bulunan partiler ya da sol partiler dışında kalan partilerden sadece Yeniden Refah'tan randevu istedik ve görüşeceğiz."

"CHP'nin sürece samimi yaklaşıyor, üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır"

Gündüz, CHP'deki görüşmede gündeme gelen "Demokratikleşme Paketi"ne ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmenin bir kısmı CHP'nin kendi içerisinde oluşturduğu komisyonun başlattığı çalışmanın aktarımları yapıldı. Çok kapsamlıydı, sadece 3-5 kişinin komisyon olarak bir araya geldiği değil, her başlık üzerinden ayrı ayrı akademisyenlerin, kendi alanında uzman kişilerin bir araya gelip çalışma yürüttüğü bir paket. Bunu tamamladıkları zaman kamuoyuyla ve basınla paylaşacaklar. Bizim açımızdan olumlu. Tabii çok detaylarına hakim değiliz, başlıklar açısından söylüyorum. Oldukça kapsamlı bir çalışma süreç açısından olumlu. İletişimimiz başından beri var. Yapılan hazırlıklar açısından da sürece yaklaşım açısından sayın Özgür Özel'in belirttikleri oldukça olumluydu. Her noktada biz samimi bulduk. Kendi içimizde de yürüttüğümüz değerlendirmede de heyet olarak, CHP'nin bu sürece olumlu baktığını, samimi yaklaştığını, üzerine düşen görev sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu söyleyebilirim.

Bizler açısından özellikle CHP gibi bir ana muhalefet partisinin 'Evet, Türkiye'de bir sorun var' diyerek sadece bunu dillendirmesi değil, bundan öte çözüm önerilerini ortaya koyması, bunun çalışmasını yürütmesi önemliydi. Tabii henüz tamamlanmış, muhataplarıyla paylaşılmış bir çalışma değil ama belli bir aşamaya gelmiş bir hazırlık var. Biz bu noktada üzerimize düşen ne varsa özellikle Meclis boyutunda katkı sunmaya hazır olduğumuzu söyledik."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Gündüz: 'Chp'nin Demokratikleşme Paketi Kapsamlıydı, CHP Üzerine Düşen Sorumluluğu Yapmaya Hazır' - Son Dakika

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