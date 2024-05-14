DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, \'Susurluk vakası\' hatırlatması yaptı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sinan Ateş cinayetini kastederek "Susurluk" hatırlatması yaptı. Bakırhan, " Bugün ülkede onlarca 'Susurluk vakası' olduğunu" iddia etti.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1996 yılında Susurluk'ta yaşanan kazadan sonra ortaya çıkan yasa dışı ilişkileri hatırlatarak, bugün ülkede onlarca 'susurluk vakası' olduğunu iddia etti. İktidarın yüzünü karanlık yapılara değil hukuka ve adalete dönmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bakın sokak ortasında cinayetler işleniyor, plakalar ortada, çakarlı araçlar ortalığa saçılıyor ama buna dair kimi trollerin tek bir lafı yok. İnanın bugün bir değil, onlarca susurluk vakası var ülkenin her yerinde, susurluğa rahmet okutacak çeteler her yerde kol geziyorlar. Kendi elinizle devlet içinde yeni paralel yapılar ürettiniz. Şimdi bu yapılar elinize ayağınıza dolandı ve feryadı figan ediyorsunuz. Tekrar ediyoruz yüzünüzü karanlık yapılara değil hukuka ve adalete dönün. Türkiye'nin de sizin de geleceği Türkiye demokrasinin de yararı hukuka ve adalete tekrar yüzünüzü dönmenizdedir."

(SÜRECEK)