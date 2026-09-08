DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı'da Akkuş'un ailesine taziye ziyareti yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı'da Akkuş'un ailesine taziye ziyareti yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı\'da Akkuş\'un ailesine taziye ziyareti yaptı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

(AĞRI) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş'a bir kez daha rahmet; ailesine, sevenlerine ve Ağrı halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı'da Akkuş'un ailesine taziye ziyareti yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı'da Akkuş'un ailesine taziye ziyareti yaptı - Son Dakika
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