DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ağrı\'da Akkuş\'un ailesine taziye ziyareti yaptı

(AĞRI) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş'a bir kez daha rahmet; ailesine, sevenlerine ve Ağrı halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.