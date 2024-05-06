DEM Parti Eş Genel Başkanları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan\'ın mezarlarını ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Gezmiş, İnan ve Aslan'ın, idamlarının 52. yılında Ankara'daki mezarları başında düzenlenen anma etkinliğinde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan da gruptakilerle mezarlık girişinden, Gezmiş'in mezarına yürüdü.

Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarının başında konuşan Hatimoğulları, Gezmiş ve arkadaşlarının vefatının üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen unutulmadıklarını belirtti.

Deniz Gezmiş'in, son sözlerini hatırlatan Hatimoğulları, "Bizler, Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için, bu ülkede ezilenler ve sömürülenler için, açlık ve yoksullukla pençeleşen işçiler, emekçiler, yoksullar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Denizlerin bıraktığı miras gibi emperyalizme karşı bölgede halkların barışını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan da "Biz bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımıza eminiz. Deniz'in, Hüseyin'in ve Yusuf'un şahsında bugüne kadar demokrasi için, devrim için yaşamını yitirmiş bütün insanlarımızı saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.

DEM Parti'nin ziyaretinin ardından diğer sivil toplum örgütleri de Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.