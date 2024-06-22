DEM Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Mardin\'deki Yangın Felaketinin Ardından Köyleri Ziyaret Edecek

Güncel

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yangın felaketinin yaşandığı Diyarbakır ve Mardin'deki köyleri ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

11.30-18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da Yazıhan ve Doğanşehir Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek, her iki ilçede halk buluşmasına katılacak. Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi ile Rönesans Konteyner Kent'e ve partisinin Malatya İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak olan Özel, burada da halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MALATYA)

17.00-17.15 ve 18.00-18.15 saatleri arasında bayram dönüş trafiği yayını... Topçular İskelesi'nde son durum. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/TOPÇULAR İSKELESİ YALOVA)

19.00 - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası... Türkiye, grubundaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında önceki gün akşam çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Anka Haber Ajansı iyi günler diler...