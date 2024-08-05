DEM Parti Eş Genel Başkanları Gezi Parkı davası mahkumlarını ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Parkı davasında mahkum olan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu hükümlüleri cezaevinde ziyaret etti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Osman Kavala'nın yanı sıra Gezi Parkı davasından mahkum olan Tayfun Kahraman ile Can Atalay, eski Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Bekir Kaya ve Halil Aksoy'la da görüştüklerini söyledi.

Hatimoğulları, Gezi Parkı davası dosyalarının tekrar gözden geçirilerek bozma kararı verilmesini ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Bakırhan ise Gezi Parkı davasının siyasi bir dava olduğunu, ceza alan kişilerin gerçek anlamda yeniden yargılanarak tahliye edilmeleri gerektiğini savundu.

Gezi Parkı davası nedeniyle cezaevinde bulunanlarla dayanışma içerisinde olacaklarını dile getiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Milletvekili seçilen Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor çünkü Anayasa Mahkemesi iki defadır Yargıtayın vermiş olduğu kararın yok hükmünde olduğunu söylüyor. Can'ın yeri, Gezi tutsaklarının yeri, cezaevi değildir. Can'ın yeri parlamentodur."