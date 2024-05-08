DEM Parti Eş Genel Başkanları Saadet Partisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Saadet Partisi'ni ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Saadet Partisi\'ni ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, bazı yasalar ve anayasada değişikliklerin gündemde olduğunu belirterek, iktidarın bu konuda adımlar attığını söyledi. Bakırhan ise Türkiye'nin müzakere ve diyalogla sorunları çözebileceğine inandıklarını ifade etti.

08.05.2024 20:07
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ANKARA- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, bazı yasalar ve anayasada değişikliğin gündemde olduğunu belirterek "İktidar da bu konuda bir takım adımlar atma peşinde gördüğümüz kadarıyla. Tabi bizim bu münasebetlerimizin bundan sonra da devam etmesine ihtiyaç var" dedi. Bakırhan da "Özellikle 31 Mart'ta ortaya çıkan sonuçlardan sonra Türkiye'nin aslında müzakereyle, diyalogla çözemeyeceği bir sorunu olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEM Parti heyetini parti genel merkezinin kapısında karşıladı. Görüşmede, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir de yer aldı. İki parti heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrasında DEM Parti Eş Başkanları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kameralar karşısına geçti. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

" Arkadaşlarımızın bizi ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduk. Ülkemiz genel seçimler ardından mahalli seçimlerle yeni bir döneme girdi. Dört yıldan fazla bir süre seçim yok gibi normal şartlarda gözüküyor. Parlamento çalışıyor. Bir takım kanunların anayasada bir takım değişiklilerin yapılması gündemde. İktidar da bu konuda bir takım adımlar atma peşinde gördüğümüz kadarıyla. Tabi bizim bu münasebetlerimizin bundan sonra da devam etmesine ihtiyaç var. Arkadaşlarımız da bunu arzu ediyorlar. İnşallah Meclis'te gruplar arasında bu konunun ve benzer konuların ele alınabilmesi için bir dirsek temasına belki komisyon kurulmasına da ihtiyaç duyulabilir. Bu konularla ilgili bir görüş teatisinde bulunduk. Ben tekrar ziyarette bulundukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da çalışmalarımızda da başarılar diyorum"

Tuncer Bakırhan ise Türkiye'deki sorunların diyalog ve müzakere zemininde çözülebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bilindik Türkiye gündemlerini konuştuk. Biraz seçim sonuçları üzerinde bir değerlendirme yaptık. Biraz bölge, Ortadoğu, İsrail- Filistin çatışmaları üzerine konuştuk. Yeni anayasa gündemde olduğu için yeni anayasa gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. En önemlisi de bugün iyi rahmetli Erbakan hocanın aslında Türkiye'de meselelere yaklaşımı konusundaki düşüncesi üzerine de biraz durduk. Siz de bilirsiniz biz aynı dönem siyaset içerisindeydik rahmetli Erbakan başta Kürt meselesi olmak üzere Türkiye'deki meselelerin diyalogla, müzakereyle Türkiye içerisinde bir çözümünden yana olduğunu her dönem dile getirdi. Bizler de geldiğimiz noktada özellikle 31 Mart'ta ortaya çıkan sonuçlardan sonra Türkiye'nin aslında müzakereyle diyalogla çözemeyeceği bir sorunu olmadığına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bölge ve Türkiye'deki sorunların diyalog ve müzakere zemininde çözülmesi için muhalefetin daha fazla bir araya gelmesi, bu konuları değerlendirmesi istişare etmeleri konusunda düşüncelerimizi aktardık."

KARAMOLLAOĞLU BASTON DESTEĞİ İLE YÜRÜDÜ

Saadet Partisi Genel Başkanlığı'ndan ayrılacağını açıklayan Temel Karamollaoğlu'nun yürürken yaşadığı sağlık sorunu da kameralara yansıdı. Karamollaoğlu'nun DEM Parti heyetini uğurlarken bastonundan destek alarak yürüdüğü ve ayakta durduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları Saadet Partisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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