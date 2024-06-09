DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin\'de miting düzenleyecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına tepki olarak Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyeceklerini duyurdu. Doğan, Akış'ın görevden alınmasının hukuki olmadığını savunarak, Hakkari halkının iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

09.06.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki için Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Doğan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve tutuklanmasına dair tepkilerini dile getirdi.

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın görevden alınmasının hukuki olmadığını savunan Doğan, YSK'nin Akış'ın aday olmasına engel bulmadığını, başkan olmasını engelleyenler olduğunu ileri sürdü. Doğan, "Aday olabilirsin ama belediye eş başkanlığı yapamazsın. Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir karar? Bu nasıl bir yargı?" dedi.

"Hakkari halkının iradesine sahip çıkılması ve Hakkari'ye atanan kayyumun asıl sahibine görevi devretmesi" gerektiğini savunan Doğan, Akış görevden alındığından bu yana DEM Parti'li belediyelerin önünde halk buluşmalarının sürdüğünü söyledi.

Doğan, "13 Haziran'da Hakkari'de buluşuyoruz. Demokrasi, adalet, halk iradesine saygı için Hakkari'de buluşuyoruz. Hakkari'de saat 15.00'te yapacağımız büyük mitinge, Türkiye'de kendini demokrasiye, adalete, bir arada yaşama, halk iradesine saygı ve sahip çıkmaya ilişkin sorumlu hisseden tüm yurttaşları davet ediyoruz." diye konuştu.

Parti Sözcüsü Doğan, 14 Haziran saat 19.00'da da Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin önünde buluşacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Mehmet Sıddık Akış, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Hakkari, Mersin, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement