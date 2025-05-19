DEM Parti Heyeti Siyasi Görüşmelere Başladı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek. DEM Parti heyeti, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile beraberindeki Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetin siyasi partilerle görüşme programı belli oldu.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyeti, bugün saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. DEM Parti heyeti, saat 14.00'de ise Saadet Partisi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüşmeye başladı.

DEM Parti heyeti yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00'te bir araya gelecek. Görüşme basına kapalı yapılacak.

Hatimoğulları, Bakırhan ve beraberindekiler yarın saat 16.00'da da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüşecek.

DEM Parti heyeti, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme de basına kapalı olacak.