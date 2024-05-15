DEM Parti Hukuk Komisyonu, Kobani Davası için serbest bırakılma çağrısı yapıyor - Son Dakika
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DEM Parti Hukuk Komisyonu, Kobani Davası için serbest bırakılma çağrısı yapıyor

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DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, Kobani davasıyla ilgili yarın yapılacak karar duruşması öncesinde tutuklu olanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Türkdoğan, davada hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek, mahkemenin sanık aleyhine delil topladığını ve doğal yargıçlık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Türkdoğan, Türkiye'nin normalleşmesi ve sorunların siyasetle çözülmesi için bu davada bir fırsat olduğunu vurguladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu Eş Sözcüleri, Kobani davasının siyasi bir karar olacağını ve herkesi dayanışmaya davet ettiklerini belirtti.

15.05.2024 12:45
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(ANKARA) - DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, yarın karar duruşması olması beklenen Kobani davasıyla ilgili "Gerçekten Türkiye normalleşecekse, sorunlarımızı siyasetle çözeceksek, diyalog ve müzakere yolunu açacaksak, konuşarak sorunlarımızı çözeceksek işte yarın bir fırsattır. Kobani kumpas davası yarın çökmelidir. Tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmalıdır" çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ile Öztürk Türkdoğan, parti genel merkezinde Kobani davasının yarın karar çıkması beklenen 83'üncü duruşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Bir dönemin barış ve çözüm süreci yargılanmak isteniyor. Kürt halkının statüsü yargılanmak isteniyor" diyen Öztürk Türkdoğan, davada soruşturma ve kovuşturma aşamasında çok fazla hukuka aykırılıkların olduğunu belirtti.

"MAHKEME SANIK ALEYHİNE DELİL TOPLADI"

Türkdoğan, "Hem emniyette hem de savcılıkta özel bir ekip bu dosyayı hazırlıyor ve sipariş usulü ile tanık oluşturuyorlar. İddianamesi 3 bin 530 sayfa ve kabul edilmesi 7 gün; tatilleri düşerseniz 4 gün de kabul ediliyor. Oysa yemeden içmeden okunsa bile yetişmeyecek. Mahkeme kısacası incelemeden kabul etti ve sanık aleyhine delil topladı. Bu yasak. Öte yandan yargılamayı yapan 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi iddialardan 3 sene sonra kuruldu. Doğal yargıçlık ilkesine aykırı" dedi.

"YARIN BİR FIRSAT"

Türkdoğan, konuşmasını "Gerçekten Türkiye normalleşecekse, sorunlarımızı siyasetle çözeceksek, diyalog ve müzakere yolunu açacaksak, konuşarak sorunlarımızı çözeceksek işte yarın bir fırsattır. Kobani kumpas davası yarın çökmelidir. Tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmalıdır" çağrısı ile sonlandırdı.

"KOBANİ KUMPAS DAVASI HEPİMİZİN DAVASI"

Türkdoğan'ın ardından söz alan Sevda Çelik Özbingöl ise şunları söyledi:

"Kobani kumpas davasında sadece HDP Eş Genel Başkanları ve MYK üyeleri yargılanmıyor. Ülkemizin tamamına dair, demokratik geleceğimize dair yargılama sürecine hepimiz tanıklık ediyoruz. Bu temelde Kobani kumbas davası hepimizin davası. Bu topraklara demokrasi ve barışın gelmesi ve bunun sağlanması için ortak mücadele yürütenlerin kumpasla 8 yıla yakındır tutsak kılınmasının anatomisi olan Kobani kumpas davasında verilecek karar elbetteki bu anlattıklarımız dikkate alındığında da siyasi bir karar olacaktır. Biz Kobani kumpas davası savunma avukatları olarak bu süreçte gösterilen duyarlılığı çok önemsiyoruz. Bu temelde Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bu siyasi kumpası boşa çıkarmak; eşitlik, özgürlük, emek mücadelesinden yana güçlü bir tavır koymak adına yarın, 16 Mayıs 2024 saat 10.00'da Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilecek olan duruşmada da herkesi dayanışmaya davet ediyoruz."

DEM Parti Hukuk Komisyonu, Kobani Davası için serbest bırakılma çağrısı yapıyor
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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