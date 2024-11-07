DEM Parti Liderlerine Yasal İşlem

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İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturma, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Halfeti Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

Belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Bakırhan'ın, buradaki konuşmasında geçen, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" şeklindeki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma, milletvekili olması nedeniyle Ankara'da yürütülüyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturma, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca resen başlatıldı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunun, Siirt Milletvekili Bakırhan'ın, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen başlattığı soruşturmayı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürüttüğü öğrenildi.

Seyit Rıza ve Dersim isyanı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.

Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.