DEM Parti milletvekili Altın, Kızıltepe'deki ev baskınını çocuk hakları için Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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DEM Parti milletvekili Altın, Kızıltepe'deki ev baskınını çocuk hakları için Meclis'e taşıdı

DEM Parti milletvekili Altın, Kızıltepe\'deki ev baskınını çocuk hakları için Meclis\'e taşıdı
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DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde 9 Eylül'de çocukların da bulunduğu eve düzenlenen baskının görüntülerini TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. Altın, görüntülerin çocuk hakları bakımından ayrıca ve ivedilikle incelenmesini, kamera kayıtlarının muhafaza altına alınmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çocukların da bulunduğu bir eve düzenlenen baskını TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na taşıdı. Güneş Altın, özel harekat polislerinin uzun namlulu silahlarla konuta girdiği, ev halkının yere yatırıldığı ve kolluk görevlilerinin yüksek sesle bağırarak arama yaptığı görüntülerin tüm yönleriyle incelenmesini istedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na yapılan başvurusunda, Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde 9 Eylül'de gerçekleştirilen ev baskını sırasında ortaya çıkan görüntülerin çocuk hakları bakımından ayrıca ve ivedilikle incelenmesi gerektiğini belirtti.

Başvuruda, görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu ev halkının yere yatırıldığı ve çocukların korku ve tedirginlik yaşamasına rağmen kolluk müdahalesinin sürdürüldüğü ifade edildi. Ev sakinlerinin çocukların bulunduğu yönündeki ikazlarına rağmen arama işleminin devam ettiği belirtildi.

Altın, başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirilen baskın sırasında ortaya çıkan görüntüler, olayın çocuk hakları bakımından ayrıca ve ivedilikle incelenmesini gerektirmektedir. Söz konusu görüntülerde, özel harekat polislerinin uzun namlulu silahlarla konuta girdikleri, aralarında çocukların da bulunduğu ev halkının yere yatırıldığı ve kolluk görevlilerinin yüksek sesle bağırarak arama işlemini sürdürdükleri görülmektedir. Görüntülerde çocukların korku ve tedirginlik yaşadığı görülmesine rağmen kolluk müdahalesinin aynı biçimde devam ettiği anlaşılmaktadır. Ev sakinlerinin çocukların bulunduğu yönündeki ikazlarına rağmen arama işleminin bu koşullarda sürdürülmesi de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Bir konut, açıktır ki yalnızca içerisinde hakkında işlem yürütülen kişinin bulunduğu bir alan değildir. Konut, çocukların da içinde bulunduğu kişilerin gündelik yaşamlarını sürdürdükleri, kendilerini güvende hissetmeleri gereken en mahrem yaşam alanlarından biridir. Dolayısıyla kolluk güçlerinin bir konuta yönelik müdahalesinde, hakkında işlem yapılan kişi bakımından yürütülen soruşturmanın gerekleri kadar, aynı konutta bulunan ve herhangi bir adli işlemle ilgisi bulunmayan kişilerin, özellikle de çocukların güvenliği ve esenliğinin de gözetilmesi gerekmektedir.

Çocukların doğrudan hedefi olmadıkları bir kolluk operasyonunun içerisinde bulunmaları, kamu otoritesinin çocuk hakları temelli pratik sergilemesini 'gereksiz' kılmamakta aksine çocukların bir kolluk işleminin gerçekleştiği mekanda bulunması, kamu otoritesine çocukların maruz kalabileceği fiziksel ve psikolojik riskleri önceden değerlendirme ve müdahalenin yöntemini buna göre belirleme yükümlülüğü getirmektedir. Çocuğun üstün yararı yalnızca çocuk hakkında doğrudan bir işlem tesis edildiğinde gündeme gelen bir ilke değildir; çocukları doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyen bütün kamu işlemlerinde gözetilmesi gereken temel bir ilkedir"

ALTIN'DAN İNCELEME TALEBİ

Güneş Altın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde gerçekleştirilen baskının tüm yönleriyle incelenmesini istedi. Başvuruda, arama ve gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında ve hangi hukuki karar veya emre dayanılarak gerçekleştirildiğinin ilgili kurumlardan sorulması talep edildi.

Operasyonda görev yapan kolluk personelinin kimlik ve görev bilgilerinin, operasyonun planlama ve sevk-idare süreçleri ile görev emirleri ve olayla ilgili tüm tutanakların Komisyon'a sunulması da istendi.

Ayrıca polis kamerası, yaka kamerası, MOBESE ve varsa diğer kamera kayıtlarının muhafaza altına alınıp alınmadığının ve kayıtların Komisyon tarafından incelenmesinin sağlanması talep edildi.

Başvuruda ayrıca, özel harekat polislerinin uzun namlulu silahlarla konuta girmesinin hangi somut güvenlik gerekçesine dayandığının, müdahale sırasında herhangi bir silahlı direnme veya yakın ve somut tehlike bulunup bulunmadığının ve kullanılan yöntemin gereklilik ve ölçülülük ilkeleri bakımından değerlendirilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti milletvekili Altın, Kızıltepe'deki ev baskınını çocuk hakları için Meclis'e taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti milletvekili Altın, Kızıltepe'deki ev baskınını çocuk hakları için Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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