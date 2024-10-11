DEM Parti'nin Büyük Özgürlük Mitingi'ne Gergin Hazırlık

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - DEM Parti'nin Diyarbakır'da 13 Ekim Pazar günü İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan ve valilikçe yasaklanan "Büyük Özgürlük Mitingi"ne katılım sağlanması için yaptığı esnaf ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı.

DEM Parti öncülüğünde, Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den çıkarılmasını protesto etmek ve durumuna dikkat çekmek amacıyla İstasyon Meydanı'nda yapılması planlan "Büyük Özgürlük Mitingi", Diyarbakır Valiliği'nce yasaklanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan, Serhat Eren, ve Adalet Kaya, DEM Partili ilçe belediye eş başkanları ve çok sayıda kişi, Ofis semtinde bir araya gelerek mitinge katılım çağrısı için esnaf ziyareti yaptı.

Yürüyüş sırasında Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine çevik kuvvet ekipleri grubu çembere aldı. Güvenlik güçleri ile yapılan görüşmenin ardından esnaf ziyaretine devam edildi. Ancak bir süre sonra güvenlik güçleri ile DEM Partililer arasında arbede yaşandı. Güçlükle yatışan arbedenin ardından esnaf ziyaretinin son bulduğu Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde bir araya gelen DEM Partililer, yaptıkları açıklamayla yurttaşları 13 Ekim günü İstasyon Meydanı'na davet etti.

'Tehditlerle bizleri yolumuzdan kimse alıkoyamaz'

Burada konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, mitingin yasaklanmasına rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi. Diyarbakır halkına pazar günü İstasyon Meydanı'na davet eden Türk, "Özgürlük, barış, adalet mücadelemiz yıllardan beri devam ediyor. Bu mücadele hiçbir zaman kolay bir şekilde geçmedi. Ama gelecek için, özgürlük için, demokrasi için bu konuda bizler kararlıyız. Bugün Orta Doğu'da savaşın yaşandığı bir bölgede eğer biz Kürt halkı olarak, birleşip, mücadelemizi güçlü bir hale getiremezsek, geleceğimiz tehlikededir. Bu nedenle demokratik mücadele, siyasi geleceğe, halkımızın özgür geleceği için bu duruşu göstermek zorundayız. 13 Ekim'de İstasyon Meydanı'nda özgürlük, adalet, barış için bir miting düzenliyoruz. Bütün halkımızı bu mitinge davet ediyoruz. Bizler geri adım atacak değiliz. Tehditlerle bizleri yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Evet, biz bu şekilde geleceğimizi belirleme hakkına sahip oluruz" dedi.

Ahmet Türk'ün ardından eski HDP Milletvekili Sabahat Tuncel konuştu. Tuncel'in konuşmasının bitiminde polisin grubu dağıtmak istemesi üzerine tekrar arbede çıktı. Ulu Camii önünde bir süre yaşanan gerginliğin ardından grubun dağılmasıyla yürüyüş son buldu.