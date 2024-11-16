DEM Parti'nin Demokratik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti'nin Demokratik Çözüm Vurgusu

DEM Parti\'nin Demokratik Çözüm Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin kendi meselelerini demokratik yollarla çözme fırsatını değerlendirmeye çağırdı. 1 Ekim sonrası tartışmalar ve parti liderlerinin görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

16.11.2024 21:59  Güncelleme: 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " Türkiye'nin kendi meselelerini başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kürt meselesi olmak üzere; demokratik yollarla çözerek bölgede iyi bir model olma fırsatı var. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Erinç Sağkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. TBB ziyaretinin ardından açıklama yapılmazken, DEVA Partisi'nde gerçekleştirilen basına kapalı görüşme sonrası, Hatimoğulları, Bakırhan ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Tuncer Bakırhan, 1 Ekim sonrasında başlayan tartışmaların önemli olduğunu kaydederek, "İktidarın büyük partisi bunun neresinde, bunu biz de merak ediyoruz. Bu tartışmalar bu biçimde bir sürece evrilmez. Sadece iktidarın ortağının söylediği şeyler tek başına ne ifade ediyor, sonrası nedir, anlamaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen önemli tartışmalar da yürüyor. Bu önemli tartışmaların Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine evrilmesini biz isteriz. Toplumda da böyle bir beklenti var ama bu şöyle olmamalı; yani geçmişte denenen ama sonuç alınmayan bir yol, bir yöntem biçiminde yürütülmesi bence Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi sorunlar var. Hemen yanı başımızda çatışmalı bir bölgede süreç yaşanıyor. Türkiye'nin burada kendi meselelerini başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kürt meselesi olmak üzere demokratik yollarla çözerek aslında bölgede de iyi bir model olma fırsatı var. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜMLE İLGİLİ GAYRETİN ARKASINDA OLURUZ'

Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, 1 Ekim'de Meclis'in açıldığı gün DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla bir sürecin başladığını belirterek, "Ben daha önce de söyledim, bugün de ifade ediyorum. Türkiye'nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, bir ihtimal kırıntısı dahi görsek biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında, arkasında oluruz. Bunu açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'nin Demokratik Çözüm Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 23:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'nin Demokratik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.