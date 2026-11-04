DEM Parti vekilleri Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 10 yıldır rehin tutulduğunu söyledi - Son Dakika
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DEM Parti vekilleri Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 10 yıldır rehin tutulduğunu söyledi

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DEM Parti vekilleri Demirtaş ve Yüksekdağ\'ın 10 yıldır rehin tutulduğunu söyledi
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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti milletvekilleri, 4 Kasım 2016'da tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun 10. yılında söz aldı. Sırrı Sakık ikilinin rehin tutulduklarını söylerken Öznur Bartin AİHM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 4 Kasım 2016'da HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Tam on yıl önce burada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ rehin alındılar, üç bin altı yüz elli gün, beş yüz yirmi haftadır rehin tutuluyorlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 4 Kasım 2016'da HDP'ye yönelik operasyonda eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluklarının 10'uncu yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakık, demokratik siyasete inanan siyasetçilerin cezaevinde tutulduğunu, buna karşın geçmişte faili meçhul cinayetlerle ve Hizbullah'la ilişkilendirilen kişilerin serbestçe dolaştığını savundu. Sakık, şöyle konuştu:

"Tam on yıl önce burada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ rehin alındılar, üç bin altı yüz elli gün, beş yüz yirmi haftadır rehin tutuluyorlar. Bunların elinde silah yok, şiddet yok, demokratik siyasete inanan siyasi aktörler ama bu topraklarda binlerce faili meçhul cinayete imza atan Hizbullah, domuzbağlarıyla insanları katledenler bu topraklarda on yıl cezaevinde kalmadı; şu AK Parti onlara yasalar çıkardı, hepsi şu anda dolaşıyor ama demokratik siyasete inanan insanlar on yıldır içeride.

Bu öç, bu intikam neyin nesi, ne istiyorsunuz demokratik siyasetin aktörlerinden? Katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor, siyasetçiler cezaevinde."

BARTİN: "AİHM KARARLARININ UYGULANMAMASI HUKUKUN SİYASAL HESAPLARA TESLİM EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin da 4 Kasım 2016'da HDP'ye yönelik operasyonla Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın gözaltına alınarak aynı gün tutuklandığını hatırlattı.

Bartin, bu müdahaleyle milyonların iradesinin hedef alındığını ve halkların adalet, özgürlük ve eşitlik taleplerinin kuşatılmak istendiğini söyledi.

Aradan geçen 10 yılın demokratik siyaseti tasfiye etme ve halk iradesini baskı altına alma girişimini ortaya koyduğunu savunan Bartin, AİHM kararlarının uygulanmamasının hukukun siyasi hesaplara teslim edildiğini gösterdiğini ifade etti.

Kobane Davası'nı da eleştiren Bartin, "Bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli, Yüksekdağ, Demirtaş ve tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Hiçbir zindan özgürlük irademizi hapsedemez. İçeride ve dışarıda direnişi, dayanışmayı büyütmeye, son siyasi rehine özgürleşinceye dek mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

FIRAT: "SİYASİ TUTSAKLARIMIZ MUTLAKA ÖZGÜR KALACAK"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da "Tam on yıl önce bugün siyasi bir darbeyle halkın iradesi rehin alındı" diyerek, şunları kaydetti:

"HDP Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, İsmail Şengül, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Zeki Çelik kumpas davalarıyla özgürlüklerinden mahrum kaldılar. Haklarında verilen AHİM kararları uygulanmıyor. Hukuk ve adalet siyasi hesaplara kurban ediliyor. Ancak ne yoldaşlarımız dört duvar arasında ne de bizler dışarıda mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Bu kumpas davası çökecek, siyasi tutsaklarımız mutlaka bir özgür kalacak. Eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelemiz mutlaka kazanacaktır."

Kaynak: ANKA
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