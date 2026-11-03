DEM Partili Hatimoğulları, İzleme Komisyonu\'nun bir an önce oluşturulmasını istedi

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kent uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin, DEM Parti'ye katılma kararına ilişkin, "Bu karar, Kent Uzlaşısı anlayışımızı devam ettirecek bir karardır. Dolayısıyla Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız" dedi. Hatimoğulları, İzleme Komisyonu'na ilişkin de "Sembolik bir kurul olmamalı, gerçekten çalışan bir kurul olmalı. O yüzden komisyon hem bir an önce oluşturulmalı hem de bu çalışmaları aktif bir biçimde sürükleyecek bir çerçevede faaliyet yürütmeli" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılmasına ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yeni bir konuta geçmesine ilişkin soruları yanıtlayan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Partimiz, Kent Uzlaşısı ile ilgili gerekli açıklamayı esasen yaptı. Biz Kent Uzlaşısı zemininde duruyoruz. Çünkü bizim açımızdan Kent Uzlaşısı, kentteki bütün farklılıklarla birlikte kentin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir oluşum anlamı taşıyor. Biz aynı yerdeyiz. Biliyorsunuz, YENİ Parti, CHP'den ayrıldıktan sonra çok sayıda meclis üyesi de YENİ Parti'ye geçti. Dolayısıyla yalnızca orada fiziki bir ayrılık gerçekleşmiş oldu. Biz de artık kendi grubumuza geçerek çalışmalarımızı kendi grubumuzda sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kent Uzlaşısı anlayışımızı devam ettirecek bir karardır. Çünkü bu anlayış, kentin bütün ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaklaşımın sesi, soluğu ve sözcüsü olmaktır. Dolayısıyla Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.

Sayın Öcalan'ın yeni konuta geçtiğiyle ilgili de biliyorsunuz, bizden bir açıklama yapıldı. Yeni konut, bizim açımızdan da Sayın Öcalan açısından da eski bir hapishaneden yeni bir hapishaneye girmek anlamına gelmemelidir. Çerçeve yasa kapsamında Barış ve Siyasallaşma Kurulu oluşturulacaktı. Bu kurulun koordinatörü Sayın Öcalan olacak. Zaten bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve sonuç alıcı çalışmalar yürütülebilmesi için bu kurulun aktif bir şekilde çalışması gerekiyor. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın özgürce çalışabileceği ve yaşayabileceği koşulların oluşturulması için biz sonuna kadar çaba gösteriyoruz. Bu dönemde de söz konusu kurulun bir an önce adaya gitmesini istiyor ve gitmesini bekliyoruz. Aksi takdirde bu kurulu yalnızca sözlerle oluşturmak yeterli olmaz. Pratik bir adım atılmalı. Yeni konutta özellikle bu çalışmaların başlamasını beklediğimizin altını çizmek isterim."

"İMRALI'NIN KAPILARI AÇILMALI"

Hatimoğulları, "Bu çalışma koşullarının oluşturulduğu ya da oluşturulması amacıyla yeni konuta geçildiği söylenebilir mi? AK Parti tarafından da Adalet Bakanlığı'na başvurularak görüşmelerin yapılabileceği yönünde açıklamalar geliyor. Yeni konuta geçiş, bu yönde atılmış bir adımın başlangıcı olarak değerlendirilebilir mi? Sizin bu konuda bir başvurunuz var mı, olacak mı?" sorularını da şöyle yanıtladı:

"Bizim DEM Parti Eş Başkanları ve MYK üyeleri olarak zaten bir talebimiz var. Aynı zamanda Türkiye'den ve dünyadan birçok akademisyen ve gazetecinin, siyasi temsiliyetin Sayın Öcalan'la görüşme talebi bulunuyor. Bunlar kamuoyuna deklare edilmiş talepler. Ancak henüz hiçbiri hayata geçmedi. Yeni konutun, gerçekten söylendiği gibi çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla değerlendirilmesi ve bu koşulların geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de adaya gidişlerin fiili olarak önünün açılması gerekiyor. Bugüne kadar fiilen heyetimiz dışında adaya giden olmadı. İmralı Heyetimiz dışında biz de 27 Şubat açıklamasının yapıldığı dönemde bir kez gittik. Hala başka bir gidiş gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın yeni yere geçmesinin nedeni, bütün bu görüşmelerin ve ziyaretlerin önünün açılması olmalıdır. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Tekrar ediyorum: Sayın Öcalan'ın beklentisi eski bir hapishaneden yeni bir hapishaneye girmek değil. Bu koşullar oluşursa yeni konutun bir anlamı olacaktır. Bu bakımdan Türkiye'de ve dünyada Sayın Öcalan'la görüşme talebinde bulunan, bu yönde başvurusu olan herkesin mutlaka gidip görüşebilmesi gerekiyor. Bu, sürece çok büyük bir ivme kazandırır, süreci çok ileri bir seviyeye taşır ve hızlandırır. Bu nedenle İmralı'nın kapıları açılmalı."

"KOMİSYON BİR AN ÖNCE OLUŞMALI"

"İzleme Komisyonu'yla ilgili herhangi bir gelişme var mı? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri arayarak davet edeceği ya da partilere ziyaretlerde bulunacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Bu konuda süreç hangi aşamada?" soruları üzerine Hatimoğulları, şu yanıtı verdi:

"Sayın Numan Kurtulmuş, kendi görev ve sorumluluğunda olan bu kurulun oluşturulacağını 1 Ekim'den önce açıklamış, esasen 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz kurulun oluşturulacağını söylemişti. Ancak hala bu kurul oluşturulmadı. Siyasi parti ziyaretlerinin yapılacağı söylense ve bu konuda birkaç kez açıklama yapılsa da kurul henüz oluşturulmuş değil. Bu kurulun artık oluşturulması gerekiyor. Burada da bir gecikme söz konusu. Bu kurulun oluşturulması için MGK kararına ihtiyaç yok. Bu kurul pekala parlamentonun inisiyatifiyle kurulabilir. Ayrıca bu kurulla ilgili şunun altını çizmek isterim: Sembolik bir kurul olmamalı, gerçekten çalışan bir kurul olmalı. Biz, Meclis'in barış sürecinde güçlü bir inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasetin bu sorunu çözebileceğine inanıyoruz. O yüzden komisyon hem bir an önce oluşturulmalı hem de bu çalışmaları aktif bir biçimde sürükleyecek bir çerçevede faaliyet yürütmeli."