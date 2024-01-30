DEM Partisi, DİSK\'in Vergide Adalet Yasası talebini destekliyor

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DİSK'in "Vergide Adalet Yasası" talebine ilişkin "Adalet kavramı aslında Türkiye'nin bütün yoksunluğunun birleştiği bir kavram. Vergi meselesi de bunun içerisine ama adaletsizlik her tarafta yaygın olduğu için vergide adalet meselesi de bu başlık altında değerlendirilebilir. Özellikle KDV vergisi ile beraber bu çok yaygın bir şekilde doğrudan yoksullar üzerinden, günlük ihtiyaç tüketen herkes üzerinden alınmaktadır. DİSK'in talebi karşısında biz DEM Partisi olarak vergide adalet sağlanması konusunda her türlü desteği sağlamakta kararlıyız. İçeride bunun tartışmasını da yapacağız" dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, bugün TBMM Çankaya Kapısı önünde "Vergide Adalet Yasası" talepleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın katıldı.
Çerkezoğlu, "Eller, vergide adalet için kalksın. Eller, bu ülkenin tüm güzelliklerini ve değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın. Eller, bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği yani bu ülkenin aydınlık geleceği için kalksın diyoruz. ve bugün buradan TBMM'deki tüm siyasi partilere, bütün milletvekillerine çağrımız; 'Vergide Adalet Yasası'nın oy birliğiyle Meclis'ten geçirilmesidir. DİSK olarak gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.
DİSK'in "Vergide Adalet Yasası" talebine ilişkin konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, şunları kaydetti:
"Bugün DİSK'in 'Vergide Adalet' konusundaki basın açıklamasına geldik. Adalet kavramı aslında Türkiye'nin bütün yoksunluğunun birleştiği bir kavram. Vergi meselesi de bunun içerisine ama adaletsizlik her tarafta yaygın olduğu için, vergide adalet meselesi de bu başlık altında değerlendirilebilir. Gerçekten de Türkiye'nin vergi sistemi de diğer ülkelerin vergi sistemine göre çok kötüdür. Özellikle çalışanlar üzerinden büyük ölçüde vergi sistemi kurulmaktadır. Özellikle KDV vergisi ile beraber bu çok yaygın bir şekilde doğrudan yoksullar üzerinden, günlük ihtiyaç tüketen herkes üzerinden alınmaktadır. DİSK'in talebi karşısında biz DEM Partisi olarak açıkça destekleyen, onun geçmesini sağlayan, vergide adalet sağlanması konusunda her türlü desteği sağlamakta kararlıyız. İçeride bunun tartışmasını da yapacağız."
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