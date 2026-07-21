DEM Partisi'nden Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika
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DEM Partisi'nden Çerçeve Yasa Vurgusu

21.07.2026 17:05
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşerek çerçeve yasanın önemini dile getirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmede, çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın statüsünün önemini belirttiklerini kaydederek, "Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullandılar.

"ÇERÇEVE YASA, 'KÖK YASA' OLMALI"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün yaptıkları ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Numan Kurtulmuş'la yapılan görüşmede, "yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye'nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğinin dile getirildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan'ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik. Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü, çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin 86 milyonun çıkarlarını gözetecek ve herkesin onurunu koruyacak şekilde ilerlemesi hususundaki hassasiyetimizi belirttik. Yasayla ilgili tüm siyasi partilerin katkısının alınmasının hayati önemde olduğunu vurguladık.

"KAPSAYICI OLMALI"

Yüzyıllık geçmişe sahip Kürt meselesinin demokratik çözümü siyasi partiler üstü bir konudur. Kürt meselesinde demokratik çözüme doğru yürürken, çerçeve yasanın hazırlanma yönteminin kapsayıcı olması ve yasanın uygulanması sürecinde kurulacak mekanizmalarla barışın toplumsallaşmasına katkı sunulacağını vurguladık. Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini başarıya ulaştırma hususundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Sayın Kurtulmuş'un ziyaretinden ve çabalarından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Tuncer Bakırhan, Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partisi'nden Çerçeve Yasa Vurgusu - Son Dakika

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