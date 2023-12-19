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Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
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Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2021'den bu yana süren çalışmaların sonunda evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

Demirci\'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı
19.12.2023 - 16:54,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2021'den bu yana süren çalışmaların sonunda evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, bugün doğal gaz kullanmaya başlayan İsmail Sönmez'in evine misafir oldu.

Selami Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi doğal gaz ile buluşturmak üzere çalışmaların 2021 yılının mayıs ayında başladığını hatırlattı.

Demirci'yi doğal gaz ile buluşturmak için büyük çaba sarf edildiğini ve abonelik işlemleri tamamlayan 42 hanenin bugün doğal gazla buluştuğunu aktaran Selçuk, "Biz siyaseten üzerimize düşeni yaptık hükümetimiz de hiçbir ricamızı kırmadı. Bazı talihsizlikler yaşamamıza rağmen bu bir başlangıç. Artık bugünden itibaren Demirci'miz doğal gazın konforundan en iyi şekilde faydalanacak." ifadelerini kullandı.

İlçedeki 600 haneye doğal gaz verilebilecek durumda olduğunu aktaran Selçuk, iki yıl içinde Demirci'nin tamamına doğal gaz ulaştırılacağını söyledi.

AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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