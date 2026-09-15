Demirci'nin coğrafi işaretli eriği kurutulup 12 ay boyunca dünyaya satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'nin coğrafi işaretli eriği kurutulup 12 ay boyunca dünyaya satılıyor

Demirci\'nin coğrafi işaretli eriği kurutulup 12 ay boyunca dünyaya satılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli Figan-i Efendi Eriği, tazesi çabuk bozulduğu için kadınlar tarafından kurutulup yılın 12 ayı piyasaya sunuluyor. İlçede bu yıl kurutulan erik miktarı 30 tonu buldu.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli 'Figan-i Efendi Eriği', tazesi çabuk bozulduğu için kadınlar tarafından kurutulup, yılın 12 ayı piyasaya sunuluyor. İlaçsız ve doğal yöntemlerle 4 gün sergilerde kurutulan erikler, analiz raporlarıyla dünya sofralarına ulaşıyor.

Demirci'de 1886 yılından bu yana yetiştirilen 138 yıllık tescilli Figan-i Efendi Eriği, son yıllarda kurutulmuş ürün olarak bölge ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Taze olarak nakliyesinde yaşanan zorluklar nedeniyle üreticilerin kurutmaya yöneldiği erik; kimyasal katkı, ilaç veya bandırma işlemi uygulanmadan tamamen doğal yöntemlerle işleniyor. Kadınlar tarafından tek tek çekirdekleri ayıklanan erikler, özel sergilerde 4 gün boyunca kurumaya bırakılıyor.

'KURUTTUĞUMUZ ERİK MİKTARI 30 TONU BULDU'

İlçede organik ürün satışı yapan üretici Mustafa Kula, "Figan Efendi Eriğimiz taze olarak gönderildiğinde yolda sorun yaşanabiliyor. Bu yüzden ürünü kurutarak pazarlamayı tercih ediyoruz. Bu yıl kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu. 12 ay boyunca kesintisiz satışını yapıyoruz. Kurutma sürecinde hiçbir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz. Kadınlar, hijyenik bir şekilde çekirdeklerini ayıklıyor, ardından hiçbir yerle temas etmeyecek şekilde sergilere seriyoruz. İlaç kalıntısı içermediğine dair aldığımız analiz raporları sayesinde başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlara satışımız çok kolaylaşıyor. Bu yıl ayrıca yurt dışından çerezlik olarak gelen aşırı talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık" dedi.

KAPAMA BAHÇE MODELİYLE REKOLTE ARTIRILACAK

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise "İlçemizde 413 dekar arazide 12 bin ağaçla yıllık 185 ton Figan Efendi Eriği üretiyoruz. Bölgenin ilaçsız, bakir topraklarında biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresi kullanarak üretim yapıyoruz. Çiftçilerimiz, kurutulmuş erikteki bu talep artışını avantaja çevirdi. Üretimi daha da geliştirmek adına kapama bahçe usulüne geçiyoruz. İlçe Müdürlüğü ve bakanlık olarak üreticilerimize bakım, besleme ve teknik alanda desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'nin coğrafi işaretli eriği kurutulup 12 ay boyunca dünyaya satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Dev bankadan altın tahmini Dev bankadan altın tahmini

13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
11:41
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:34:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Demirci'nin coğrafi işaretli eriği kurutulup 12 ay boyunca dünyaya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement