Özgür Özel AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Özgür Özel AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını geride bıraktıklarını dile getirdi. AK Parti'nin aday sorunu olduğunu söyleyen Özel, ''Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada duruyor'' ifadelerini kullandı.

16.11.2024 12:49  Güncelleme: 13:18
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Erken seçim tartışmaları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den İstanbul'daki bir otelde yapılan forumda gündem olacak adaylık açıklaması geldi. AK Parti'nin aday sorunu olduğunu belirten Özgür Özel, konuşmasında parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını da geride bıraktıklarını dile getirdi.

"AK PARTİ'NİN ADAY SORUNU VAR"

CHP lideri Özel, eğer erken seçim yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını belirtti. "O zaman kendisi aday değildir." diyen Özel, AK Parti'nin bir aday sorunu olduğunu söyledi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada dururken işiyle, gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece Saray'ın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir."

'ADAY TARTIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKTIK'

"Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık" diyen Özel, "Benim muhalefete de çağrım; iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürüne sahip olarak geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel AK Parti\'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Çelikk:
    Sana mı kaldı açıklamak yine oyumu akp veririm siz Türkiye'yi temsil edemezsiniz 94 38 Yanıtla
  • Deniz:
    Siz akpnin adayıni madayıni birakında sayısız kaybettiğiniz millete rezil madara olduğunuz halde daha aday çıkaracak yüzünüz varmı onu söyleyin. 63 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp bekaa sorunu oldu kim olursa olsun Ekrem başkanı cumhurbaşkanı yapacağız Genç dinamik adamlar bunakk istemiyoruz 11 57 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    ABC farketmez vatanına milletine hayırlı birisi olsun da kim olursa olsun 52 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Reis’ten başkasına oy yok.. 39 13 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Çocukça karşı tarafı nasıl karıştırırım bu zekadaki birisi CHP başında bumu yani 43 7 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Ya bırak akp yi sen kendine bak maloş. Siz parsayı paylaşamadınız daha 39 8 Yanıtla
  • Behzat null:
    Sanane? Sen önce partini dizayn et. Eş Başkan gibisin. Birileri Partiye Başkanlık yapıyor, sen kukla gibi ortalıkta geziyorsun. 34 7 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Makarna dağıtımı bitti troller 11 23 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Celik ötede havla 18 13 Yanıtla
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