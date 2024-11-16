Özgür Özel AK Parti\'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

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Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

Erken seçim tartışmaları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den İstanbul'daki bir otelde yapılan forumda gündem olacak adaylık açıklaması geldi. AK Parti'nin aday sorunu olduğunu belirten Özgür Özel, konuşmasında parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını da geride bıraktıklarını dile getirdi.

"AK PARTİ'NİN ADAY SORUNU VAR"

CHP lideri Özel, eğer erken seçim yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını belirtti. "O zaman kendisi aday değildir." diyen Özel, AK Parti'nin bir aday sorunu olduğunu söyledi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada dururken işiyle, gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece Saray'ın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir."

'ADAY TARTIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKTIK'

"Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık" diyen Özel, "Benim muhalefete de çağrım; iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürüne sahip olarak geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir." ifadelerini kullandı.