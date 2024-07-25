Demokratların neredeyse yarısı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını boykot etti

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SERVET GÜNERİGÖK/MICHAEL HERNANDEZ - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma esnasında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından boykot edildi.

Basın açıklamaları, medya raporları ve videoları inceleyen AA muhabirleri, "tarihi" olarak nitelendirilecek sayıda Temsilciler Meclisi ve Senato üyesinin Netanyahu'nun konuşma yaptığı oturuma katılmadığı sonucuna ulaştı.

Netanyahu'nun 2015'teki konuşması, 58 Demokrat tarafından boykot edilirken bu sayı dünkü konuşmasında neredeyse ikiye katlanarak 96 Demokrata ulaştı.

Filistin asıllı temsilciden Netanyahu'nun konuşmasına yerinde tepki

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib ise oturuma kefiyesiyle katılmayı tercih etti, Netanyahu konuşurken elinde "savaş suçlusu" ile "soykırım suçlusu" yazılı döviz tutarak tepkisini açıkça gösterdi.

Tlaib, Netanyahu'nun, konuşmasının ardından ayakta alkışlanmasını ise "iğrenç" bulduğunu söyledi.

Önceki dönemde Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan Demokrat Vekil Nancy Pelosi de X hesabından Netanyahu'ya yüklendi.

Pelosi, yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Kongredeki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve esir ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar." ifadelerini kullandı.

"Bu ikiyüzlülük yok olmuyor"

Bazı Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Netanyahu'yu davet fikrini, Gazze'de öldürülen insan sayısının giderek arttığı şu dönemde "ikiyüzlülük" olarak niteledi.

Netanyahu'yu boykot eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Summer Lee, "Gazze'nin büyük kısmı, İsrail ordusu tarafından ABD'nin sağladığı silahlarla yok edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 39 binden fazla Filistinli öldürüldü ve her gün öldürülmeye devam ediyor. Evler, altyapılar yok edildi. Biz ise ne yapıyoruz? Tüm bunların sorumlusu Netanyahu'yu, Kongre'de kollarımızı açıp karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun konuşmasından önce açıklama yapan Lee, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş suçu işleyince onu kınıyoruz. Sıra Netanyahu'ya gelince bahaneler, bombalar havada uçuşuyor. Bu ikiyüzlülük maalesef yok olmuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin meselesine ilişkin Demokratların farklı tutumları, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasıyla daha da belirgin hale geldi.

Konuşmaya katılan ve ABD'nin İsrail'e desteğini savunan New Yorklu Demokrat Kongre Üyesi Ritchie Torres, dünyanın en büyük dostluğundan gurur duyduğunu ifade ederek, İsrail halkını öven etiket kullandı.

Netanyahu'yu binlerce kişi de protesto etti

Bu arada, Netanyahu'nun konuşması Kongre içinde de boykot edildi. Washington'da da binlerce kişi, sokakları doldurarak Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi.

Göstericilerden Mckenzie Manns, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırım suçu işleyen Netanyahu'nun Kongre'de konuşmasının "vahşice" olduğunu söyledi.

Kongrenin Netanyahu'yu karşılamasını "delilik" şeklinde niteleyen Manns, "Tüm bir halkı öldürüp sonra da iyi bir çocuk gibi gelip burada konuşma yapamazsın. O yüzden buradayız." dedi.

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı ile görüşmesi beklenen Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump tarafından da 25 Temmuz'da Florida'da ağırlanması bekleniyor.

Netanyahu'nun konuşma yaptığı oturuma katılmayanlar isimler ise şöyle:

"Senatodan Laphonza Butler, Ben Cardin, Tom Carper, Tammy Duckworth, Dick Durbin, Martin Heinrich, Mazie Hirono, Tim Kaine, Angus King, Ben Ray Lujan, Ed Markey, Bob Menendez (hakkındaki davadan sonra istifa kararı açıkladı), Jeff Merkley, Patty Murray, Jack Reed, Bernie Sanders, Brian Schatz, Jeanne Shaheen, Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Peter Welch, Sheldon Whitehouse ve Ron Wyden.

Temsilciler Meclisinden Becca Ballint, Nanette Barragan, Ami Bera, Don Beyer, Lisa Blunt Rochester, Suzanne Bonamici, Jamaal Bowman, Cori Bush, Andre Carso, Greg Casar, Joaquin Castro, Judy Chu, Emmanuel Cleaver (Kovid-19 teşhisi), Jim Clyburn, Steve Cohen, Bonnie Watson Coleman, Madeleine Dean, Diana DeGette, Suzan DelBene, Mark DeSaulnier, Rosa DeLauro, Debbie Dingell, Lloyd Doggett, Veronica Escobar, Anna Eshoo, Teresa Leger Fernandez, Valerie Foushe, Maxwell Frost, Ruben Gallego, John Garamendi, Chuy Garcia, Robert Garcia, Al Green, Raul Grijalva, Chrissy Houlahan, Jared Huffman, Sara Jacobs, Pramila Jayapal, Hank Johnson, Ro Khanna, Rick Larsen, Barbara Lee, Summer Lee, Zoe Lofgren, Stephen Lynch, Thomas Massie (eski Cumhuriyetçi), Doris Matsui, Betty McCollum, Jim McGovern, Kweisi Mfume, Gwen Moore, Kevin Mullin, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Bill Pascrell (solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede), Nancy Pelosi, Mary Sattler Peltola, Chellie Pingree, Mark Pocan, Katie Porter, Ayanna Pressley, Delia Ramirez, Jan Schakowsky, Adam Smith, Melanie Stansbury, Mark Takano, Mike Thompson, Bennie Thompson, Jill Tokuda, Paul Tonko, Lori Trahan, Gabe Vasquez ve Nydia Velazquez."