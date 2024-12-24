Demre Kömürlük Sahilinde Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Demre ilçesi Kömürlük sahilinde dalgalardan zarar gören taş istinat duvarı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanıyor. Peyzaj çalışmaları ile güzelleşen sahile 450 metre uzunluğunda taş duvar örülerek, dalgalara karşı güvenliği artırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Demre Kömürlük sahilini daha modern ve güvenilir bir sahile dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peyzaj çalışmaları ile modern bir görünüm kazandırılan sahili, kış aylarında yükselen dalgalardan korumak için başlatılan taş duvar çalışmaları tamamlanıyor. 3,5 metre yüksekliğine ulaşan ve 450 metre uzunluğu bulan taş duvarlar kötü hava koşulları nedeniyle oluşabilecek çökmeleri önleyecek. Vatandaşların güvenliğini artıracak çalışmalarla birlikte sahil üst kotunda bulunan yürüyüş yolları ve yeşil alanlarında onarım ve düzenlemeler yapılacak. Sahil şeridinde devam eden çalışmalardan Demreliler memnun.

ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Sahil şeridinde kafe işletmesi bulunan Kader Davuloğlu, "Kış aylarında aşırı yağışlarda yaşanan taşkınlarla yürüyüş yolları hasar görmüştü. Burası çok kullanılan bir alan bu yüzden baya sorunlar yaşadık. Taş duvar çalışması ile sahilimiz ve dükkanlarımız daha güvenli oluyor. Çok hızlı ilerleyen güzel bir çalışma. Esnaf olarak çok memnunuz. Büyükşehir belediyemize sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Üç yıldır Demre'de yaşadığını söyleyen Emine Özdemir ise "Sahile yakın seralarımız var. Çalışmalar son derece hızlı gidiyor. Her şey mükemmel ilerliyor. Böyle devam ederse Antalya'nın en güzel sahillerinden birine sahip olacağız. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: ANTALYA,