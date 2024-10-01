Denetimli serbestlik için ceza şartı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denetimli serbestlik için ceza şartı

Geniş Video İzle

Bakan Tunç, basit suçlarda denetimli serbestlik için cezaevinde kalma şartı getirilebileceğini açıkladı.

01.10.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Basit suçlarda denetimli serbestliğin uygulanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalma şartı getirilebilir" dedi. Tunç, 'etki ajanlığı'nın yanlış tartışıldığını belirterek, "Sudan sebeplerle herkes soruşturmaya tabii tutulacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle değil" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Tunç, Siber Güvenlik Teşkilatı hazırlıklarının ne aşamada olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yakın zamanda sonuçlanır"

"Birkaç aydan bu yana devam eden, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında süren bir çalışma. Yakın zamanda sonuçlanır. Geldiğimiz noktada siber güvenlik ülkeler için çok önemli bir hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım. Bu yapı, içerisinde ilgili bakanlıkları da temsil edecek bir yapı olacak. Ülkemizin hem siber suçlarla mücadele hem kurumlarımızın siber güvenliği için… Artık dijital çağdayız. Bütün verilerimiz dijital ortamda. Siber güvenliğin koordinasyonunun sağlanacağı bir teşkilat olması gerekiyor. Bu konuda MİT'in eskiden beri çalışması vardı. Bu çalışmalarla beraber bir kurumsal yapı oluşturulacak. Burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren kısımlar da var. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulacak olan Siber Güvenlik Teşkilatı'nın fonksiyonlarıyla ilgili yasal düzenleme gerektiren kısımları da TBMM'ye sevk edilerek milletvekillerimizin takdirine sunulacak."

Bakan Tunç, yeni infaz düzenlemesi iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Cezası az olan suçlarda yatarının olmaması nedeniyle bunlar işlendiğinde toplumda bir infial oluşuyor"

"Ceza infaz kanunlarımız 2005 tarihli. 10 yıldan bu yana uygulanan kanunlar. Bu kanunlarla ilgili zaman zaman cezasızlık algısıyla ilgili eleştiriler oldu. Koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bazı suçlar bakımından birtakım değerlendirmeler kamuoyunda yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi suç ve suçluyla mücadele konusunda gerek mevzuatımız gerek uygulamayla ilgili yapılması gereken konulara vurgu yaptı. Ceza İnfaz Kanunu'muzda bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik sürelerinin olup olmayacağı tartışılabilir. COVID sürecinde denetimli serbestlik uygulaması biraz genişletildi. Cezaevlerinde salgın tehlikesi nedeniyle önce 3, sonra 5 yıl denetimli serbestlik uygulaması yapılmıştı. Ama artık geride kaldı. Bundan sonraki süreçte bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik olmayabilir, bu tartışılabilir. Cezası az olan suçlarda (2 yılın altındaki suçlar) yatarının olmaması nedeniyle bunlar işlendiğinde toplumda bir infial oluşuyor. 'Yapanın yanına kar kaldı' algısı oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu, basit suçlarda denetimli serbestliğin uygulanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalma şartı getirilebilir.

"Milletimiz tarafından yakınılan konuları öne alan birtakım düzenlemelerimiz olacak"

Soruşturmanın etkin yürütülebilmesi, kovuşturma aşamasının hızlı sonuçlanması, cezaevindeki kısmın da suçluyu ıslah edecek şekilde olması. Bu üç aşama önemli. Bu üç aşamayı daha da kuvvetlendirecek, soruşturmayı etkin yapacak, davaların uzun sürmesini önleyecek, cezaevinde de ıslah uygulamalarını daha da arttıracak birtakım tedbirlerimiz olacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde buna ilişkin önerilerimiz olacak. Milletimiz tarafından yakınılan konuları öne alan birtakım düzenlemelerimiz olacak."

Bakan Tunç, 'etki ajanlığına' ilişkin şöyle konuştu:

"Sudan sebeplerle herkes soruşturmaya tabii tutulacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı"

"Etki ajanlığı meselesi yanlış tartışıldı. Konu farklı anlatıldı. Orada özellikle casusluk suçunu işlerken bir başka suçu da işlemişse her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasına yönelik bir düzenleme. Devletin, milli güvenliğin, devletin siyasi ve askeri yararlar aleyhine, yabancı bir devlet ve organizasyonun lehine, Türkiye'de suç işleyenlerin cezalandırılacağına yönelik bir taslaktı o. 'Türkiye'de araştırma yapanlar, fotoğraf çekenler' diye konu dağıldı. Türkiye'de etki ajanları, sudan sebeplerle herkes soruşturmaya tabii tutulacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle değil. Bu konu Meclis'te bu şekilde açıklandığında diğer partilerin de hayır diyeceklerini düşünmüyorum. O, ülkemizin milli güvenliği ile ilgili bir husus."

Denetimli serbestlik için ceza şartı
Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimli serbestlik için ceza şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 05:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denetimli serbestlik için ceza şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement