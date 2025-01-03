Deniz Demir: "Avrupa'da Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında En Az Ev Sahipliği Oranına Sahip Ülke Maalesef Ki Türkiye" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Demir: "Avrupa'da Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında En Az Ev Sahipliği Oranına Sahip Ülke Maalesef Ki Türkiye"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Ülkemizde son 10 yıl içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 61,1'den yüzde 56,1 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı yüzde 28’e yükseldi. Avrupa’da gelişmekte olan ülkeler arasında en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye. Ülkemiz haftalık çalışma süresinde zirvedeyken konu emeğinin karşılığını almak olunca dipte" dedi.

03.01.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Ülkemizde son 10 yıl içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 61,1'den yüzde 56,1 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı yüzde 28'e yükseldi. Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler arasında en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye. Ülkemiz haftalık çalışma süresinde zirvedeyken konu emeğinin karşılığını almak olunca dipte" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 raporunu değerlendirdi. Açıklanan verilere göre ev sahipliği oranlarında ciddi azalma kaydedildiği görülmesini eleştiren Demir, "Artık TÜİK bile AKP dönemi yoksulluğunu gizleyemiyor" dedi. Demir'in yazılı açıklaması şöyle:

"Ülkemizde son 10 yıl içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 61,1'den yüzde 56,1 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı yüzde 28'e yükseldi. Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler arasında en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye. Avrupa'nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülke konumundayız ancak vatandaş yıllar süren uzun mesailerin  karşılığında bir ev bile alamıyor. Ülkemiz haftalık çalışma süresinde zirvedeyken konu emeğinin karşılığını almak olunca dipte.

"İktidar ortakları ise sadece cebini doldurmanın derdinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda yaşarken halk çürümüş ve hasarlı evlerde yaşamaya mahkum ediliyor. TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşarken yüzde 30,2'si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor. Cumhuriyet'in 101. yaşında böyle bir Türkiye mi olmaydı? Tepedekiler zevk ve sefa içinde yaşarken halk yoksulluğun pençesinde. 2024 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 13,7 oldu. Vatandaş her geçen yıl bir öncekinden daha da yoksul hale geliyor. İktidar ortakları ise sadece cebini doldurmanın derdinde. Yazık."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Demir: 'Avrupa'da Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında En Az Ev Sahipliği Oranına Sahip Ülke Maalesef Ki Türkiye' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Demir: "Avrupa'da Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında En Az Ev Sahipliği Oranına Sahip Ülke Maalesef Ki Türkiye" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.