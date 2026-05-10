Deniz Dibi Temizliği: 7 Ton Atık Çıkarıldı

10.05.2026 16:48
Antalya'da düzenlenen etkinlikte deniz dibinden 7 ton atık çıkarıldı, çevreye karşı farkındalık artırıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, Antalya Balıkçı Barınağı'ndan 7 ton atık çıkarıldı. Temizlik çalışmasında deniz dibinden 60 araç lastiği, yemek takımı, bahçe oturma grubu ve demir korkuluk çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü 'Antalya ili Deniz Çöpleri Eylem Planı' kapsamında düzenlenen kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliğinin üçüncü etabı, Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu ile gönüllü dalgıçlar katıldı. Etkinliğe Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri de destek verdi.

'Antalya'da deniz hep temiz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte 38 gönüllü dalgıç deniz dibinde temizlik yaptı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-8 Komutanı Emre Eroğlu, dalış öncesi dalgıçlara güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. Eroğlu, özellikle can güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

'DENİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, etkinliğin yalnızca deniz dibini temizlemek için değil, güçlü bir mesaj vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Atasoy, "Denize karşı sorumluluğumuz var. Çıkarılan her malzeme insanoğlunun bıraktığı bir iz. Antalya'nın mavi denizlerine muhtacız. Bu sadece gönüllülük hareketi değil, aynı zamanda bir mecburiyet ve sorumluluk. COP31 yolunda Antalya'da çevre çok önemli. Kimsenin bu sofrayı kirletmeye hakkı yok" dedi.

Anneler Günü'ne de dikkati çeken Atasoy, etkinlikte çok sayıda kadın dalgıcın yer aldığını belirterek, "Çocuklarını bırakıp gelen annelerimiz var. Denizlerimizin temizliği için burada olmaları çok kıymetli diye konuştu.

'DENİZ VARSA HAYAT VAR'

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ise deniz temizliğinin yaşam için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Deniz varsa hayat var. Denizlerimizi kirletmeyelim, çevremize sahip çıkalım. Ekmek yediğimiz yere ihanet etmeyelim" dedi.

'8 TONA YAKIN ATIK ÇIKARILDI'

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ da Mavi Akdeniz Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin sürdüğünü belirterek, önceki etaplarda yaklaşık 8 tona yakın atık çıkarıldığını söyledi. Tuğ, "Umarım bugün o kadar atık çıkmaz. Kadın dalgıçlarımızla birlikte çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak için deniz dibini temizliyoruz" diye konuştu.

ATIKLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞECEK

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu ise deniz kirliliğine karşı farkındalık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Toplanan atıkları bir araya getirip 'Atıktan sanata' adıyla farkındalık sergisi oluşturmayı planlıyoruz. Amacımız insanların doğaya ve denizlere karşı daha duyarlı olması" dedi.

7 TON ATIK ÇIKARILDI

Temizlik çalışmasının ardından deniz dibinden 60 araç lastiği, yemek takımı, bahçe oturma grubu, demir korkuluk, plastik ve cam şişeler ile çeşitli metal atıklar çıkarıldı. Etkinlik sonunda yaklaşık 7 ton atığın toplandığı belirtildi. Çıkarılan atıklar farkındalık oluşturulması amacıyla alanda sergilendi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Denizcilik, Etkinlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

