Deniz Kaplumbağalarında Rekor Yuva Sayısı - Son Dakika
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Deniz Kaplumbağalarında Rekor Yuva Sayısı

Türkiye'de 169 bin 972 deniz kaplumbağası, 5 ÖÇK Bölgesindeki yuvalarından denizle buluştu.

16.09.2024 10:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri" sınırlarında bulunan 5 ayrı kumsaldaki 4 bin 488 yuvada, 2 Eylül itibarıyla 169 bin 972 deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsal koruma altında bulunuyor.

Köyceğiz-Dalyan, Fethiye- Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası, bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ÖÇK Bölgelerinde yer alıyor.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma ve popülasyonlarını artırma çalışmaları Türkiye'de 1989'dan bu yana devam ediyor.

Dünya üzerinde yaşayan 8 tür deniz kaplumbağasından 2'si Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki kumsallara yumurta bırakıyor.

Akdeniz'in en büyük yuvalanma alanlarından biri olan Mersin Silifke'deki Göksu Deltası'nda ise Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türleri aynı anda yuvalardan çıkıp denizle buluşuyor.

"Son yıllarda gerçekleşen, denize ulaşan en yüksek yavru sayısı"

Bakanlığın açıklamasında görüşlerine yer verilen ÖÇK Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"5 Özel Çevre Koruma Bölgemizde bu yıl yaptığımız tespitlere göre 4 bin 888 yuva gerçekleşti. Bu yuvalardan da 2 Eylül tarihi itibarıyla 169 bin 972 deniz kaplumbağası denize kavuşmuş oldu. Bu sayı bizi çok sevindirdi. Çünkü son yıllarda gerçekleşen, denize ulaşan en yüksek yavru sayısı olarak karşımıza çıkıyor."

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde görevli Dr. Mustafa Korkmaz da bu projenin Türkiye'deki en uzun süreçli koruma çalışmalarından biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin yüz akı projelerinden. Çünkü uzun soluklu, kesintisiz veri takibi yapılıyor. Bu hem bilim camiası için hem de ülkemiz için önemli bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum yuvalardan görüntüler paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabında, Göksu Deltası'nda yer alan yuvalardan görüntüler paylaştı.

Kurum, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas kaplumbağalarının yuvalarından çıkış anlarının yer aldığı videoya ilişkin, "Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz'in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hayvanlar, Türkiye, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kaplumbağalarında Rekor Yuva Sayısı - Son Dakika

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