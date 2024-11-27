Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanında Yıkım Başladı - Son Dakika
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Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanında Yıkım Başladı

Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanında Yıkım Başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı olarak koruma altına alınan çardaklar bu sabah yıkıldı. Yıkıma direnen bazı çardak sahipleri, çardaklarını ateşe verdi.

27.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:12
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DENİZ kaplumbağalarının yuvalanma alanı olduğu için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yıkım kararı alınan, bedava tatilin adresi çardaklar, bu sabah yıkıldı. Yıkıma direnen bazı çardak sahipleri, çardaklarını ateşe verip izledi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Sahili'ne yaklaşık 60 yıl önce kurulan aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak, her yıl binlerce tatilcinin yaz mevsimini geçirdiği yer olarak dikkati çekti. Denize sıfır, 5 yıldızlı otellere komşu, bedava tatilin adresi olarak da bilinen çardaklar için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sahilin koruma altına alınması sonrası yıkım kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aksu Belediyesi'ne yıkım kararını göndermesiyle başlayan süreç yıllarca ertelenerek yılan hikayesine döndü. Son olarak çardaklar için 20 Kasım 2024 tarihine kadar müsaade edildiği ve bu tarihte yıkımın yapılacağı tebliğ edildi.

SABAHA KARŞI GELİP, YIKTILAR

20 Kasım günü 3 çardağın yıkımının ardından Aksu Belediyesi yetkilileri, çardakları bulunan vatandaşlara değerli eşyalarını almaları için süre verdiklerini belirterek, yıkımı erteledi. 7 günün sonunda bugün yıkım için tekrar alana gelen belediye ekipleri, sabaha karşı sahilin giriş ve çıkışlarını kamyonla kapattıktan sonra iş makineleriyle yıkıma başladı. Polis ekipleri de sahile vatandaşların girişini engelleyerek yıkımın tamamlanmasını bekledi. Kış mevsimi olmasına rağmen çardaklarında yaşamaya devam eden 3 kişi ise yıkıma direndi. Polis ekiplerinin müdahale edeceğini gören bazı çardak sahipleri, tahta çardaklarını ateşe verdi. Dakikalarca yanan çardaklarının başında bekleyen ve itfaiye ekiplerinin de söndürmesine müsaade etmeyen çardak sahipleri daha sonra ayrıldı. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

'MAHKEMEYE VERECEĞİM'

Konteyner çardağının içindeki eşyalarla birlikte yıkıldığını öne süren Serap Baş, 20 Kasım'da yıkılacağını bildiğini ancak o gün yıkılmadığı için bir daha yıkılmayacağını düşündüğünü söyledi. Evinin sahile uzak olduğunu ve yıkım başladığında durumdan haberdar olduğunu söyleyen Baş, "Gece gelmişler. 2 saatlik yoldan geldim. Çekiciye haber verdim, gelip konteynerimi alması için. İçinde eşyası olan bir yeri yıkmayacaklarını söylediler ama 250 bin liralık konteynerim ve içindeki eşyalarım yıkıldı. Zarar gördüm. Mahkemeye vereceğim. Herkese haber vermek zorundalardı" diye konuştu.

'BURASI ÇÖPLÜK OLACAK'

Bir başka konteyner çardak sahibi Lale Akıncı, çardaklarını sökmek için geldiklerinde polis ekiplerinin kendilerini sahile almadığını söyledi. Tahtalarını alıp götüreceklerini ve bir daha da sahile gelmeyeceğini belirten Akıncı, "Evde artık klimayla serinleyeceğiz. Burayı temizliyorduk. Gelecek yaz bakalım, burası nasıl çöplük olacak" dedi. Yıkımın bugün akşam saatlerine kadar tamamlanacağı ve sonrasında da alandaki tahta parçalarının sahipleri tarafından toplanmaması halinde belediye tarafından toplanıp, değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanında Yıkım Başladı - Son Dakika

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