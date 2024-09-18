Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılı Kutlandı

Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılı Kutlandı

Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen 'Barış ve Dostluk Konseri'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlenmesi dileğini iletti.

18.09.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin başlamasının 100. yılı nedeniyle Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'nde "Barış ve Dostluk Konseri" düzenlendi. Konsere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan ve bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kilisemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ilettik. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlendiği bugünün yıl dönümünde Soprano sayın Karin Bozkurt'un partimize üyelik formunu imzalamış olmaktan memnuniyet duydum. Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle" dedi.

28 Ocak'ta silahlı saldırıya uğrayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'nde (Meryem Ana Doğuş Kilisesi) gerçekleşen etkinlikte soprano Karin Bozkurt ve müzisyen Anna Gevorgyan Uğurluoğlu eserleri seslendirdi. Konser sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ilgililere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin 100. yılını anmak üzere Sarıyer İlçe Başkanımız Mehmet Kubat, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve meclis üyelerimiz ile beraber Soprano Karin Bozkurt ve müzisyen Anna Gevorgyan Uğurluoğlu'nun İtalyan katolik kilisesi rahibi Peder Anton Bolai'nin de katılımıyla Meryem Ana Doğuş Kilisesi'nde gerçekleştirdiği Barış ve Dostluk Konserine katıldık. Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan ve bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kilisemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ilettik. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlendiği bugünün yıl dönümünde soprano sayın Karin Bozkurt'un partimize üyelik formunu imzalamış olmaktan memnuniyet duydum. Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle…"

"Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik"

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'nin düzenlediği Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos Deniz Uçağı Seferleri'nin 100. Yılını Anma Barış ve Dostluk Konseri'ne, CHP Genel Başkan Yardımcımız Sn.Gökan Zeybek, Sarıyer İlçe Başkanımız Sn.Mehmet Kubat ve belediye meclis üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Bu vesileyle, geçtiğimiz aylarda yaşanan silahlı saldırıda bir komşumuzu kaybettiğimiz kilisemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Adaletin yerini bulması adına saldırganın tutuklandığını öğrenmek, bölgemizdeki huzur ve güven adına önemli bir adımdır. Barış ve dostluk içinde nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum" dedi.

Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı hakkında

Türkiye'de sivil alanda deniz uçakları ile tarifeli seferler ilk kez 1924 yılında İstanbul Büyükdere Limanı'nda yapıldı. İtalyan Aero Espresso Havayolları şirketi tarafından yapılan seferler için Türk hükümeti 11 yıl izin verdi. İtalyan şirket iki ana hat üzerinde İstanbul-Atina-Brindisi ve İstanbul-Atina-Rodos sefer düzenliyordu. Seferlerde 10 kişi kapasiteli, saatte 172 km hız yapabilen Alman Dornier deniz hava uçakları kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Gökan Zeybek, Etkinlikler, Yunanistan, Büyükdere, Brindisi, Politika, Magazin, Türkiye, Güncel, İtalya, Yaşam, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement