Denizcilik Bayramı Antalya'da Kutlandı - Son Dakika
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Denizcilik Bayramı Antalya'da Kutlandı

Denizcilik Bayramı Antalya\'da Kutlandı
01.07.2026 21:37
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Antalya'nın stratejik bir liman kenti olduğunu belirten Seyitoğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan önemli turizm kapılarından biri olduğunu ifade etti.

Antalya'nın uluslararası kruvaziyer destinasyonları arasında yer aldığını dile getiren Seyitoğlu, "Antalya, ticaretin, lojistiğin ve yat turizminin geliştiği stratejik bir liman şehridir. Aynı zamanda güvenli limanları, çevreci yaklaşımı, gelişen marina altyapısı ve güçlü ulaşım ağıyla Doğu Akdeniz'in yükselen değerlerinden biridir." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosunun eserler seslendirdiği programda, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

Etkinlik, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi.

Programa, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Ergüven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, sporcular ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizcilik Bayramı Antalya'da Kutlandı - Son Dakika

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