Denizcilik Mirası Haliç Tersanesi 569 Yaşında

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(İSTANBUL) - Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumundaki Haliç Tersanesi, 569. yılını kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Grubu iştiraki Şehir Hatları bünyesindeki tersanenin kuruluş yıl dönümü için geleneksel rakam çakım töreni gerçekleştirildi. Törene Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler ve Şehir Hatları çalışanları katıldı.

Temelleri 11 Aralık 1455 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından atılan Haliç Tersanesi, tüm fonksiyonları durma noktasındayken beş yıl önce Şehir Hatları'nın çalışmalarıyla yeniden yaşayan ve üreten bir tersane konumuna kavuştu. Haliç Tersanesi, Tersane-i Amire'den kalan ve günümüzde faaliyet gösteren en eski tersane olma özelliğini taşıyor. Tarihi tersane 17 Ocak 1851'de ilk anonim şirket olarak kurulan Şirket-i Hayriye'ye, yani günümüzdeki ismiyle Şehir Hatları'na da ev sahipliği yapıyor. 15. yüzyıldan bu yana gelişerek varlığını devam ettiren kültürel, mimari ve endüstriyel olarak özgün değerini koruyor.

"Yaşayan Bir Tarih İçinde Harika İşler Yapıyoruz"

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, Haliç Tersanesi'nin geleneksel rakam çakım töreninde yaptığı konuşmada, tersanenin 569 yıllık geçmişinin Türk denizcilik tarihi için çok önemli bir miras taşıdığını vurguladı. Şeneler, "Eşi bulunmaz bir mekandayız, eşi bulunmaz bir tarihe şahitlik ediyoruz. Ne kadar şanslıyız ki hala faaliyetini sürdüren bir tersane içindeyiz. 569. yılını kutlayabilen dünyada kaç organizasyon var. İşte bu aile böylesine güzel bir organizasyonun bir parçası. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sadece iki yıl sonra, bu tersaneyi hayata geçirmiş, Tersane-Amire. 569 yıldır sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmiş, dünya denizcilik sektörüne adını yazdırmış. Çok mutluyuz. Bu, mutluluğun yanı sıra bize ilave sorumluluklar da getiriyor. Burayı ayakta tutmak, burayı yaşar halde devam ettirebilmek çok büyük bir sorumluluk. Saygıdeğer Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu sayesinde burası hayatta, burası hala sektöre, insanlara hizmet ediyor. Bu sebepledir ki bugün bizim doğum günümüz, sorumluluğumuzun devam ettiğini bize hatırlatan çok önemli bir gün. Bu bilincin hepimizde olduğunun farkındayım. Başta ben ve çalışma arkadaşlarımın bu keyfi, bu onuru, bu gururu doyasıya yaşadığını hissedebiliyorum. Nice değerli usta burada yetişti ve bu mirası gelecek kuşaklara aktardı. Biz de Şehir Hatları olarak tarihimize sahip çıkıp korurken, İstanbul'a fayda üretecek projeleri hayata geçirmeye, katma değer yaratmaya devam ettik, ediyoruz. Bugüne kadar, toplu deniz ulaşımı adına pek çok önemli proje hayata geçti. Şehir Hatları özelinde hedefimiz tabi ki İstanbul'da deniz ulaşımının kullanımını artırmak, yerli ve yabancı turistin ilk tercihlerinden biri olmak. İstanbul'da yaşayan ve Şehir Hatları vapurlarına binmeyen kimse kalmamasını hayal ediyoruz. Haliç Tersanesi için ise gerek kurumsal gerek bireysel deniz aracı sahiplerinin ilk tercihlerinden biri olmak istiyoruz. Yaşayan bir tarih içinde her gün harika işler yapıyoruz. Tüm İstanbulluların burayı ve çalışmalarımızı görmesi ve etkilenmesi için gerekli altyapı ve iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağımızdan şüphem yok"

Tarihi Miras, Modern Üretim: Haliç Tersanesi

Son yıllarda çok verimli bir dönem geçiren Haliç Tersanesi, bir tersane olmanın ötesine geçerek önemli bir üretim merkezi haline geldi. 2019 yılında üretim kapasitesi sıfırken, canlandırma faaliyetlerinden sonra 63 yeni inşa gerçekleştirildi. Ayrıca, beş yeni geminin inşası daha başlatıldı. Tersanede, üç adet tarihi kuru havuzda, 2019 yılından 2024 yılı Kasım ayına kadar toplam 450 gemiye bakım ve onarım hizmeti verildi. Şehir Hatları bünyesindeki vapurların periyodik bakımları da burada yapılarak toplu deniz ulaşımının sürdürülebilirliği sağlandı. İstanbul'un simge vapurlarından Paşabahçe, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu, Haliç Tersanesi'nde restore edilerek yok olmaktan kurtarıldı ve yeniden İstanbul halkının kullanımına sunuldu.

İstanbul Gemileriyle Daha Hızlı

Şehir Hatları ve Haliç Tersanesi, deniz ulaşımını artırma ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında da önemli projelere imza attı. Şehir Hatları, 2019 yılında 20 olan hat sayısını 32'ye çıkararak günde 905 seferle yılda 40 milyonu aşkın yolcu taşımaya başladı. Beşi elektrik hibrit olan toplam 50 Deniz Taksi, Haliç Tersanesi'nde 1,5 yılda üretilerek İstanbulluların hizmetine sunuldu. Ayrıca çevreci Deniz Dolmuşlar inşa edilerek toplu deniz ulaşımında bir ilke imza atıldı. Düşük yolcu yoğunluğu olan hatlarda kullanılmak üzere üretilen 33 kişilik Deniz Dolmuşları, İstinye-Küçüksu ve Beykoz- Sarıyer hatlarında hizmet vermeye devam ediyor. Haliç Tersanesi, tarihinden aldığı güçle, İstanbulluların ve toplumun yararına fayda sağlamayı sürdürürken denizcilik mirasını da geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyor.