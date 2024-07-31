Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin elinde kalan karpuzları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

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O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ndeki üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturma kararı aldı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, ilk etapta 20,5 ton olarak satın alınan karpuzların teslimi için Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ne giderek üreticilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun talimatıyla hemen harekete geçtiklerini belirten Danacıoğlu, "Karpuz üreticilerimizin çok zor durumda kaldığını gördük. Üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bundan sonra mevsimine göre üreticinin elinde kalan hangi ürün olursa satın alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmakçı ise üretim maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle üreticilerin büyük bir sıkıntıya girdiğini ve mağdur olduğunu söyledi. Çavuşoğlu'nun bu duruma kayıtsız kalmayarak çiftçilere destek olduğunu ifade eden Çakmakçı, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye can suyu olduğunu kaydetti. Öte yandan Akalan Kavun Karpuz Pazarı'ndan satın alınarak TIR'larla il merkezine getirilen karpuzlar, kentin farklı bölgelerinde halka ücretsiz olarak dağıtılacak.