Denizli\'de alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cipin motosiklete çarptığı kazada yaşamını yitiren Busenur Bostancı (18) ile Fethi Berk (23), toprağa verildi. Kazada gençlerin motosikletine çarpan ve 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Hüseyin Gündem ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kirişhane Mahallesi Üçgen Köprülü Kavşağında meydana geldi. İzmir karayolu yönüne giden Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Berk'in arkasındaki yolcu Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alt yola düşen Fethi Berk ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem'in yapılan kontrolde, 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gündem, tutuklandı. Gündem'in ifadesinde, sadece bariyere çarptığını hatırladığını, motosikleti görmediğini söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bostancı ile Berk'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumunun morgunda yapılan otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Fethi Berk'in cenazesi Kayıhan Mezarlığında; Busenur Bostancı'nın cenazesi ise Tavas ilçesi Ulukent Mahallesinde toprağa verildi.