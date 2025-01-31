Denizli'de Eğlence Merkezinde Kavga: Bir Ölüm, Bir Tutuklama - Son Dakika
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Denizli'de Eğlence Merkezinde Kavga: Bir Ölüm, Bir Tutuklama

Denizli\'de Eğlence Merkezinde Kavga: Bir Ölüm, Bir Tutuklama

Çivril ilçesindeki bir eğlence merkezinde çıkan kavgada Tamer Cura, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın failleri arasında yer alan Emrullah Karahan, jandarma ve polis tarafından tutuklandı.

31.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada, Tamer Cura'yı (28) kasığından bıçaklayıp öldüren Emrullah Karahan (21), tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli ve 1 çocuk babası Tamer Cura ile başka müşteri grubu arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma, kavgaya döndü. Mekan çalışanları, tarafları dışarı çıkardı. Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah Karahan, Cura'yı kasığından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi'ne, ardından da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, hayatını kaybetti. Şüpheli Emrullah Karahan, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Eğlence Merkezinde Kavga: Bir Ölüm, Bir Tutuklama - Son Dakika

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